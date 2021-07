Core i9-12900K prý překoná i Ryzen 9 5950X v Cinebench R20

Naposledy jsme se dozvěděli o nabídce procesorů Core i9-12900K v Číně, které se zřejmě prodávají jako nyní již nepotřebné inženýrské vzorky, jež splnily svůj účel. Běžný zákazník si je ale nekoupí, neboť jednak se neprodávají po jednom kusu a pak je třeba se dostat také k příslušné základní desce a pamětem. Ovšem dalo se počítat alespoň s tím, že začnou přicházet stručné informace o výkonu daného procesoru.

Takové informace nyní nabízí leaker Raichu , který už ve své komunitě má svůj veskrze pozitivní záznam zdroje, jemuž se dá věřit. Nejdříve mluvil o procesoru Core i9-12900KS, ovšem to ihned opravil jako překlep na 12900K, čili půjde prostě o nástupce předchozích vlajkových modelů desktopových řad Core.

V testu Cinebench R20 můžeme prý počítat s cca 810 a 11600 body v jednovláknové a vícevláknové zátěži. Šlo přitom právě o test vzorku procesoru, a to konkrétně QS (Qualification Sample), který by měl mít už opravdu blízko k finálnímu produktu, respektive by už měl být svými vlastnostmi včetně taktů identický. QS jsou používány právě k tomu, aby si výrobci dalšího hardwaru mohli ověřit kompatibilitu s finálními verzemi.

Pokud tedy platí pro Core i9-12900K 810 a 11600 bodů, vypadá to na přesvědčivý comeback Intelu, neboť i Ryzen 9 5950X dosahuje jednovláknových výsledků kolem 640 - 650 bodů, přičemž aktuální Core i9-11900K má kolem 620 bodů.

V případě zátěže všech jader má AMD zřejmou výhodu, neboť jeho Ryzen 9 5950X má konfiguraci 16C/32T, zatímco Core i9-12900K bude mít 16C/24T, neboť polovina jeho fyzických jader nemá disponovat Hyperthreadingem a bude celkově slabší. Ovšem i tak je výsledek 11600 výrazně lepší než 10400 bodů procesoru 5950X, přičemž 11900K se krčí v koutku s cca 5900 body.

Raichu sice dále píše o tom , že Core i9-12900K v plném turbu dosahuje spotřeby přes 200 W, takže se prý nemáme radovat předčasně. Ovšem i to znamená, že Alder Lake nebude oproti předchozím generacím Intelu nijak zvláštní, neboť v turbu jde o hodnotu PL2 a my víme, že ta má být na úrovni 228 W. Například už Core i7-10700 z generace Comet Lake-S má PL2 224 W a Core i9-10900K dokonce 250 W a Rocket Lake-S jsou na tom velice podobně. A skutečně jsme nemohli počítat s tím, že Intel díky 10nm procesu dokáže najednou prudce zvýšit výkon svých procesorů a snížit reálnou spotřebu.

