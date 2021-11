Core i9-12900K: výkon a teploty se vzduchovým a vodním chlazením

zveřejnil výsledky na svém Twitteru a jde především o vlajkový Core i9-12900K, jehož výkon byl zkoumán v Cinebench R23 s celkem čtyřmi různými napájecími limity, a sice 125, 150, 180 a 241 W. Jde tak o TDP (či nově Processor Base Power) až PL2 (nově Maximum Turbo Power) se dvěma zastávkami. Server TweakPC zveřejnil výsledky na svém Twitteru a jde především o vlajkový Core i9-12900K, jehož výkon byl zkoumán v Cinebench R23 s celkem čtyřmi různými napájecími limity, a sice 125, 150, 180 a 241 W. Jde tak o TDP (či nově Processor Base Power) až PL2 (nově Maximum Turbo Power) se dvěma zastávkami.

Ukázalo se především to, že největší službu udělalo prvních 25 W navíc, přičemž z modré křivky je vidět (pokud můžeme výsledkům věřit), že skutečný nárůst spotřeby opravdu odpovídá tomu, o kolik byl zvýšen její limit a v případě PL2 či MTP už procesor ani nevyužije tolik Amper, na kolik má nárok.

Výkon přitom od limitu 150 W už stoupá jen mírně, čili pokud nebudeme mít zájem vymačkat ze svého Alder Lake-S skutečně maximum, natož abychom se ještě pokoušeli o jeho přetaktování, pak Power Limit kolem této hodnoty by mohl být ideální z hlediska poměru výkonu a spotřeby.

Celkově si pak zvýšením PL ze 125 na 241 W pomůžeme v případě Cinebench R23 (renderování pomocí všech jader) k výkonu vyššímu o 28 procent, což se ale reálně projeví o cca tři čtvrtiny vyšší spotřebou, čili to nevypadá jako dobrý obchod.

Je třeba také poznamenat, že výsledky uvedené v grafu byly pořízeny s využitím vodního chladiče, aby se procesor nepřehříval přes 81 °C. A to je další důvod ke krocení spotřeby procesorů Alder Lake-S, neboť při použití chladiče Dark Rock Pro 4 od Be quiet! měl Core i9-12900K na PL2 během čtyř minut v Prime95 dosáhnout teploty 100 °C a nastalo škrcení výkonu. A to není zmíněný chladič žádné ořezávátko, ale pořádný dvouvěžový a dvouventilátorový model s cenou kolem 2000 Kč, přičemž je zřejmé, že pokud s ním procesor na plné zátěži pod PL2 škrtí svůj výkon, ten nebude stejný jako s vodním chladičem.

I chlazení a jeho cenu tak musíme vzít v úvahu při nastavení limitů spotřeby procesorů Alder Lake-S, ostatně Intel sám nám k nim v základním balení žádný chladič neposkytne a jistě dobře ví proč. Vypadá to tak, že hodnoty Maximum Turbo Power a nároky na energii a chlazení by se mohly stát největším problémem nové generace procesorů Intel, alespoň pokud jde o ty nejvýkonnější modely K a KF.



Ceny souvisejících / podobných produktů: