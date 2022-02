Core i9-12900KS: až 5,5 GHz, ale za 750 USD

Dobře víme, že procesor Core i9-12900KS nabídne takt až 5,5 GHz, který je tak o 300 MHz výše než v případě běžného Core i9-12900K či KF, ale jak to vypadá, za toto navýšení si zákazníci značně připlatí. Ale to se pochopitelně očekávalo, neboť naprostý hi-end těžko kdy bývá opravdu cenově výhodný.





Core i9-12900KS byl už zanesen v ceníku, kde se píše o necelých 781 dolarech oproti 617 dolarech, na které přijde model Core i9-12900K. Oficiální cena stanovená Intelem by ale měla být 750 USD. Jde tak o cca čtvrtinový cenový rozdíl, vedle nějž ovšem model KS bude mít také o 25 W vyšší TDP (PBP - Processor Base Power), čili 150 W. To znamená, že bude mít zákonitě i vyšší základní takty svých jader, ovšem nás by zajímalo spíše PL2, čili spotřeba v turbu, která je na rozdíl od TDP skutečně relevantní. A i hodnota PL2 by měla být pochopitelně zvýšena, na což ukazuje právě i vyšší maximální turbo a to by mělo platit i pro turbo všech jader.

Procesor Core i9-12900KS ovšem bude pochopitelně vyžadovat odpovídající chlazení a je otázka, zda bude vůbec možné jej v plné zátěži efektivně chladit vzduchovým chladičem. Ostatně už Core i9-12900K si v turbu vezme až 241 W a 12900KS by mohl sahat až po 300 W.

Kolik by ale Core i9-12900KS mohl v našich obchodech reálně stát? Dle ceny zhruba stejně jako Ryzen 9 5950X v době nástupu na trh, čili cca 23 tisíc korun s daní. Odpovídá to cca 27% cenovému nárůstu oproti Core i9-12900K? Víceméně ano, ale to by 12900KS musel stát zhruba tolik, na kolik přijde 5950X v průměru právě nyní, čili kolem 19.500Kč.

Otázka také je, kolik si AMD řekne za svůj Ryzen 7 5800X3D, který sice bude konkurovat i novému Core i9-12900KS, ovšem spíše jen ve hrách a ve srovnání celkového výkonu bude 5800X3D přece jen výrazně slabší vzhledem k rozdílu v počtu jader. Uvidíme.



Ceny souvisejících / podobných produktů: