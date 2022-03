Core i9-12900KS se oficiálně začne prodávat nejdříve příští týden

Půjde tu dle samotného Intelu o příští úterý, čili 5. dubna, přičemž dle VideoCardz má jít skutečně o vypuštění na trh. To ovšem z daného tweetu nevyplývá, neboť Intel v něm o začátku prodeje nemluví a zve jen na stream (via Twitch.tv/Intel), kde se budou v stavět čtyři PC, a to evidentně s využitím procesoru Core i9-12900KS.