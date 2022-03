Core i9-12900KS se oficiálně začne prodávat příští týden, cena bude nižší

Aktualizace: Ještě včera odpoledne stihnul Intel oficiálně představit svůj procesor Core i9-12900KS vyzbrojený až 5,5GHz taktem díky Thermal Velocity Boost a 150W TDP (PBP), přičemž v ostatních ohledech jde o ten samý procesor jako 12900K, a to včetně Adaptive Boost Technology, kterou známe již z procesorů Rocket Lake.

Bylo také potvrzeno, že Core i9-12900KS bude skutečně v prodeji od 5. dubna, ovšem ne za dříve uváděnou doporučenou cenu 799 USD, nýbrž za 739 USD.

Dále zpráva pokračuje v původním znění.

Půjde tu dle samotného Intelu o příští úterý, čili 5. dubna, přičemž dle VideoCardz má jít skutečně o vypuštění na trh. To ovšem z daného tweetu nevyplývá, neboť Intel v něm o začátku prodeje nemluví a zve jen na stream (via Twitch.tv/Intel), kde se budou v stavět čtyři PC, a to evidentně s využitím procesoru Core i9-12900KS.