Core i9-12900KS si už předčasně koupili první zákazníci

Jistý DAGINATSUKO (via VideoCardz ) vypustil do světa fotografie ukazující jednak obal nového Core i9-12900KS, který je na krabici označen za "Special Edition", vedle krabice řadového Core i9.

Nový procesor pochopitelně potřebuje podporu ze strany základní desky, respektive je nutné, aby jej rozpoznal její BIOS. O této podpoře se už ale mluvilo na začátku ledna , čili aktuálně by už mělo být možné přinejmenším na některých deskách procesor Core i9-12900KS využívat. Ovšem v seznamu podporovaných CPU jej zpravidla ještě nenajdeme, takže se zatím nedá s jistotou zjistit, jak to v případě konkrétních modelů desek opravdu je.

Core i9-12900KS využívá ten nejlépe vyrobený křemík s 8 jádry P Golden Cove a 8 jádry E Gracemont, přičemž výkonnější jádra budou taktována až na 5,5 GHz. A právě jen v taktech (a výsledné spotřebě) se model 12900KS z pohledu uživatele liší od normálních 12900K, přičemž tu jde o nárůst o 200 až 300 MHz.

Vzhledem k širokému rozpětí taktu od základu až po turbo se ale mohou ve výsledku značně lišit reálné takty třeba při zátěži menšího počtu jader, dejme tomu čtyř, kde 12900KS by mohl mít už výrazněji vyšší frekvenci než 12900K, ale to se zatím nedozvíme.

My přitom nevíme, kdy má Core i9-12900KS vstoupit na trh, zatímco v případě jeho hlavního konkurenta už bylo oznámeno, že to bude 20. dubna. Bude to Ryzen 7 5800X3D , který přijde s cenou 449 USD. V podstatě tu ani nejde o přímé soupeře, neboť nové Core bude pochopitelně mnohem dražší, ale AMD i Intel se pomocí těchto svých novinek budou ucházet o titul nejrychlejšího herního CPU a z tohoto pohledu už o přímé soupeře půjde.