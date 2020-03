Coronova Antivirus sliboval ochranu před COVID-19, jednalo se o malware

Zní to sice jako předčasný aprílový žertík , ale výzkumníci ze společnosti Malwarebytes opravdu na internetu objevili počítačový program Coronova Antivirus. Ten slibuje „světově nejlepší ochranu“ proti novému typu koronaviru, který způsobil pandemii onemocnění COVID-19. Nevěříte? Podle autorů se jedná zcela novou technologii, která je výsledkem nejnovějšího výzkumu: „Naši vědci z Harvardské univerzity pracují na speciálním vývoji umělé inteligence pro boj s virem pomocí aplikace pro Windows. Váš počítač vás v případě, že aplikace běží, aktivně chrání před koronaviry (Cov),“ uvádí na první pohled profesionálně zpracované webové stránky distribuující tento program.

Asi není potřeba dodávat, že se jedná o naprostou hloupost a žádný takový program fungovat nemůže. Bohužel se nejedná pouze o vtip, který by uživatele při pokusu o stažení informoval, že se nechal napálit (a třeba by mu poradil osvědčenější způsoby, jak se chránit před nákazou). Pokud by se přece jen našel někdo, kdo by slibům vývojářů uvěřil a stáhl si program do svého počítače, čeká jej další nemilé překvapení. Coronova Antivirus totiž obsahuje malware, který počítač infikuje. Instalační balíček, který byl vytvořen pomocí běžně dostupného nástroje Themida, promění počítač na bota plnícího vzdáleně zadané příkazy.

Výzkumníci objevili ovládací panel pro botnet BlackNET, jehož zdrojový kód byl minulý měsíc odhalen na portálu GitHub. Mezi jeho funkce patří útoky DDOS, pořizování snímků obrazovky, kradení uložených hesel a souborů cookies z prohlížeče Firefox, implementace keyloggeru, spouštění skriptů nebo odcizení bitcoinové peněženky. Není jasné, kolik počítačů se daným malwarem skutečně nakazilo a zda si hackeři prostřednictvím tohoto bizarního podvodu opravdu přilepšili. Každopádně původní webová stránka, která program distribuovala, již v době psaní článku nebyla dostupná.

Corona Antivirus není první (a rozhodně ani poslední) způsob, jak se kyberzločinci snaží vydělat na obavách lidí ze současné pandemie koronaviru. Na uživatele smartphonů cílila mobilní aplikace obsahující trojského koně, která slibovala zveřejnění lokace lidí nakažených onemocněním COVID-19 . Objeveny byly také podvodné e-maily, které za poplatek slibují zaslání tajných informací z vojenských zdrojů o tom, jak přežít nákazu koronavirem. Velmi časté jsou také falešné internetové obchody, které prodávají roušky, bezkontaktní teploměry a další produkty, po které je v těchto týdnech velký zájem. Zatímco nám některé triky mohou připadat úsměvné, méně znalí uživatelé se mohou snadno nechat zlákat. Proto je vzhledem ke zvýšenému počtu hrozeb vhodné varovat např. rodiče či prarodiče.

