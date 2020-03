Corrupted Blood z WoW pomohla pochopit myšlení lidí v době pandemie

Před patnácti lety zasáhla World of Warcraft událost známá jako Corrupted Blood Plague. Hakkar the Soulflayer v raidu Zul’Gurub měl ve svém repertoáru kouzlo zvané právě Corrupted Blood, které hráčům vysávalo hit pointy a navíc bylo nakažlivé. Jenomže mělo také fungovat pouze v oblasti Zul'Gurub a po omezenou dobu, nicméně se začalo šířit prostřednictvím mazlíků i NPC postav (právě NPC posloužily jako nesmrtelní přenašeči), což odnesly postavy na nižších úrovních.

Hakkar the Soulflayer tak způsobil ve světě WoW pandemii, na níž nebylo zajímavé ani tak to, jak se nákaza Corrupted Blood šířila, ale to, jak na ni reagovali hráči. Ti se totiž začali chovat jako v reálném životě, což je ostatně zcela logické. Začali se tak vyhýbat zalidněným oblastem, anebo rovnou na čas z obav před nákazou přestali WoW hrát, což lze přirovnat k celkové karanténě. S pandemií ve WoW si přitom nevěděli rady ani autoři hry, kteří zastavili její šíření až s využitím kombinace záplat a resetů světa WoW.

Tato událost později přitáhla i pozornost epidemiologů, které zaujala právě reakce hráčů na šířící se nákazu a nyní jde o velice aktuální téma. Server PCGamer tak oslovil Dr. Erica Lofgrena z USA, autora jedné ze studií o Corrupted Blood Plague.

Ten vyzdvihuje nutnost porozumět lidskému chování ve světě plném šířící se nákazy, neboť všechny země s významným počtem nakažených mají jeden zásadní problém, a to je obrovská zátěž zdravotnického systému. Je tak důležité dopředu vědět, na co se nemocnice mají připravit a kdy může nastat to nejhorší.

Lofgren zdůrazňuje, že chování lidí v takové situaci je nepředvídatelné až chaotické a vždy se najdou ti, kteří se budou chovat pro ostatní nepochopitelně a škodlivě. I ve WoW se našli trollové aktivně šířící nákazu, což pochopitelně neznamená, že by to udělali i v reálném světě, ale v něm se mohou najít jiní podobní.

Dají se ale také najít veskrze pozitivní příklady, a to zvláště v případě události Great Zombie Plague (rovněž WoW, rok 2008). V ní šlo zase o to, že se hráči mohli nakazit od zemřelých, aby se po jisté době změnili v nemrtvé. Ještě předtím je ale mohli z toho dostat různě umístění léčitelé, ovšem postupem času jednak vzrostla pravděpodobnost nákazy a také se zkrátil čas pro její vyléčení. Léčitelé tak začali být přetížení a byla velká šance, že to hráč nestihne a ti, kteří právě dorazili, byli navíc vystaveni útokům nově vytvořených ghoulů.

Existovalo ale několik povolání, která také měla v moci tuto nemoc vyléčit a řada hráčů z čistého altruismu začala lidem pomáhat tak, že se postavili vedle NPC léčitelů a podporovali je vlastními schopnostmi. Tím se přitom sami vystavovali nebezpečí, takže nešlo pouze o to, že je to stálo čas a námahu.

Dr. Lofgren má ale nakonec především jedno doporučení, a to chovat se zodpovědně ke svému okolí a dbát na své vlastní zdraví. Epidemie je konec konců především sociální problém.

