Corsair opět svolává zdroje, tentokrát HX1200 a HX1200i

Corsair HX1200 a HX1200i jsou výkonné, vysoce účinné (80 Plus Platinum) a také drahé napájecí zdroje, takže pak nás může opravdu zamrzet, když zjistíme, že takový hardware není zcela v pořádku. Nicméně i když jde o závadné zdroje a představa o nich s sebou vždy ponese zápach spálené izolace a nebezpečí odpravené grafiky, disku či dalších komponent, v tomto případě o nic takového nejde. Jde o kompatibilitu.

Věc se týká obou zmíněných zdrojů s kódy 2030XXXX až 2041XXXX, což znamená, že jde o kusy vyrobené v roce 2020 mezi 30. a 41. týdnem (vyrobené po 20. červenci 2020), přičemž XXXX na konci už představuje jen výrobní číslo či kód. A co se může stát, pokud jeden z nich vlastníte?

Corsair ubezpečuje, že použitím těchto zdrojů si nezpůsobíte újmu a že jde o otázku kompatibility s některými základními deskami. Výrobce ale netuší, kterých modelů desek se to týká a udává, že problém je těžké diagnostikovat, takže z toho vyplývá, že by asi musel své zdroje vyzkoušet se všemi deskami, abychom získali celkový přehled a to se dělá těžko.

Pokud zdroj HX1200 či HX1200i zrovna nainstalujete do sestavy s tou "špatnou" deskou, můžete očekávat, že sestava prostě nenastartuje a nepřejde ani přes POST (Power-on self-test), čili nedojde ani k bootu systému. Je tak pravděpodobné, že mnozí zákazníci už daný zdroj prostě jen reklamovali či prostě vrátili prodejci. Ovšem co dělat, když si namísto nového zdroje koupíme novou desku, která s ním nepojede?

V takovém případě máme firmu prostě kontaktovat a zažádat o RMA, kde je v rozbalovacím menu už v nabídce "HX1200/1200i PSU Voluntary Product Replacement Program".

Ceny souvisejících / podobných produktů: