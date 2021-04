Corsair uvádí klávesnici K70 RGB TKL a dvojici myší Sabre (RGB) Pro

V nabídce herní značky Corsair najdeme tři novinky, které spadají do Champion Series a jsou tedy určeny pro eSport. Výrobce tvrdí, že při návrhu nových periferií spolupracoval s profesionálními týmy, jako jsou BIG Clan, Team Secret, Vitality a Envy. Prvním výsledkem spolupráce jsou herní myši Corsair Sabre RGB Pro a Sabre Pro, které jsou velmi lehké a mají ergonomický tvar umožňující pohodlný úchop v prstech i celou dlaní. Vybaveny jsou textilně opleteným kabelem, který ještě zlepšuje flexibilitu myši. Sabre RGB Pro váží 74 g, varianta Sabre Pro bez podsvícení je ještě o 5 g lehčí.

Corsair Sabre RGB Pro

Zároveň se jedná o první myši s logem Corsair, které dosahují polling rate 8 000 Hz (nedávno této hodnoty dosáhl konkurenční Razer). To znamená, že myš ohlašuje svou polohu osmtisíckrát za sekundu, ačkoliv standardem mezi profesionálními herními hlodavci byl dosud polling rate 1 000 Hz. Můžeme se dohadovat o tom, zda má hráč šanci tento rozdíl poznat. Pro výrobce se každopádně jedná o další číselný parametr, kterým se může chlubit ve specifikacích. Sabre RGB Pro a Sabre Pro využívají také optický senzor s maximální citlivostí 18 000 DPI, kterou lze okamžitě nastavit v pěti úrovních pomocí tlačítka na těle myši – není tedy potřeba žádný speciální software.

Corsair Sabre Pro



To ovšem neznamená, že by myši nebyly kompatibilní se softwarem Corsair iCue. Pokud zvolíte model Sabre RGB Pro, můžete si podrobně nastavit také dynamické dvouzónové RGB podsvícení. Corsair také využil svá nová tlačítka Quickstrike, která zmenšují mezeru se snímačem Omron, proto by zaregistrování kliknutí mělo být rychlejší než kdy dříve. Herní myši Corsair Sabre RGB Pro a Sabre Pro jsou dostupné na oficiálních stránkách značky za 60 eur, respektive 55 eur. Na českém trhu zatím novinky zařadil do nabídky prodejce CZC.cz, a to s cenovkami 1 590 Kč a 1 490 Kč.

Jak napovídá samotné označení, Corsair K70 RGB TKL je mechanická klávesnice bez numerického bloku. Vybavena je spínači Cherry MX Red, Silent Red nebo Speed ​​Silver v kombinaci s odolnými klávesami vyrobenými z PHT. Specifikace uvádějí hyper-polling až 8 000 Hz, N-key rollover, 100% anti-ghosting nebo možnost uzamčení tlačítka Windows. K dispozici je také „turnajový přepínač“, který nastaví statickou barvu podsvícení a deaktivuje makra. Nechybí 8MB paměť pro uložení až 50 profilů odpojitelnému kabelu USB-C, multimediální klávesy ani odpojitelný kabel USB-C.

Herní klávesnice Corsair K70 RGB TKL je k dispozici na stránkách výrobce za 160 eur. V nabídce jediného českého prodejce – opět CZC.cz – jsme klávesnici našli za 1 590 Kč (v US verzi).

