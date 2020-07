Corsair uvádí svítící věže iCUE LT100: víc LED!

Dnes už na nás může barevně svítit a blikat už skutečně každá PC komponenta, která je sama napájena. Nepřekvapí ani RGB LED v SSD, pamětech, napájecích zdrojích či dokonce v jejich kabelech anebo v podložkách pod myš. Mohlo to tedy vypadat tak, že tato éra dospěla ke svému vrcholu a následovat může už snad jen ústup ze scény, ovšem to by výrobci hardwaru potřebovali nějaký nový hit, jehož by se všichni chytli. Corsair nám přitom ukazuje, že ještě je kam zajít.

Představuje totiž svítící hliníkové věže iCUE LT100, které obsahují celkem 46 barevných diod umístěných i v podstavci a první z praktických účelů je ten, že si za jednu z nich (v základní sadě se nachází dvě) můžeme zaháknout třeba headset.

Vedle toho je smysl iCUE LT100 jediný, a sice svítit do svého okolí. Vysoké jsou celkem 422 mm a Corsair v tiskové zprávě nezapomíná upozornit na to, že je můžeme dokonce i otočit tak, aby svítily přímo na nás, nebo, považte, naopak tak, aby svítily na opačnou stranu. Ale zda je budeme moci natočit i do strany, o tom se už zpráva bohužel nezmiňuje.

Každou LT100 můžeme napojit k PC a s využitím softwaru Corsair iCUE si nastavit celkem 11 profilů, mezi nimiž pak lze už bez připojení k PC přepínat stiskem tlačítka na věži. Ovšem je tu ještě jedna funkce, kterou známe i z výbavy některých monitorů. Věže mohou v reálném čase svítit barvami, které odpovídají tomu, co se zobrazuje po stranách monitoru, takže pokud jimi nasvítíme stěnu za ním, můžeme si obraz tímto způsobem "rozšířit". Vedle toho tu je ještě jedna, v podstatě stejná funkce, která však nereaguje na dění na monitoru, ale na zvuk.

Celkem lze najednou využít a spravovat čtyři věže LT100 na jednom PC s celkem 184 RGB LED. To ovšem nepočítaje další v klávesnici, základní desce, ventilátorech, modulech RAM, chladičích, skříni, atd...

