Counterpoint: AMD bude letos pro TSCM největším odběratelem 7nm čipů

Counterpoint Research konkrétně uvádí, že podíl firmy AMD na výrobě pomocí procesů 7nm třídy v TSMC má dosáhnout 27 procent. Podívat se můžeme i na celý koláčový graf s tím, že nejde pouze o 7nm proces N7, ale také vylepšený N7+ s EUV nebo odvozený 6nm N6.

Ovšem podíl firmy AMD není ani tak překvapivý jako spíše podíl firmy NVIDIA, která je v grafu na druhém místě s 21 procenty. AMD přitom pomocí 7nm procesu nechává vyrábět veškeré čiplety Zen 2 a Zen 3, APU generací Renoir, Lucienne i Cezanne, APU pro konzole PS5 a XBOX Series S/X a ještě alespoň GPU RDNA a RDNA 2 a akcelerátorová GPU. Zato v případě NVIDIE víme hlavně o tom, že na 7nm procesu firmy TSMC staví své čipy A100 pro moderní grafické akcelerátory, což jsou sice velké čipy, ale i tak je to poněkud omezená produktová skladba na to, aby NVIDIA měla tak vysoký podíl. Může jít samozřejmě ještě o další produkty třeba pro automotive, ale nelze si také nevzpomenout na zprávu z minulého roku, dle níž chce NVIDIA právě letos vyrábět čipy RTX 3000 právě i na 7nm procesu TSMC.

Counterpoint Research totiž ve své zprávě mluví tak, že teprve půjde o podíly platné pro tento rok a my jsme teprve na jeho začátku, čili znamená to snad, že se dočkáme dalších 7nm GPU od firmy NVIDIA? To se samozřejmě od Counterpointu nedozvíme a o jeho číslech můžeme také pochybovat. Ostatně o Apple se také dříve psalo, že má zarezervovanou 5nm kapacitu firmy TSMC z 80 procent , čemuž následující graf také zrovna neodpovídá.

Vidíme tu pouze 53 procent pro Apple, zhruba čtvrtinu má Qualcomm a o zbylou čtvrtinu se postaraly firmy Samsung, Mediatek, AMD, NVIDIA a další. Ovšem TSMC do výroby neustále investuje a rozšiřuje ji, takže co platilo před měsícem, může být nyní už jinak.

Intel tu ovšem nikde zásadním způsobem nefiguruje. Využívat má menší podíl na 7nm a odvozených linkách, ale zásadní význam by mohlo mít leda masové využití 5nm linek a v jejich případě zpráva od Counterpoint firmu Intel vůbec nezmiňuje. Ale to je v souladu s informacemi o tom, že Intel se ještě při jednání s firmou TSMC o ničem nerozhodl, ale už by to nemělo dlouho trvat, což nám během týdne či dvou prozradí snad sám nový CEO Pat Gelsinger.



