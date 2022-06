Cowcotland: Sapphire si chystá Radeon RX 6700 s 10 GB paměti

Aktualizace: Předem této zprávy můžeme přinést malou aktualizaci, a sice tu, že Sapphire už připravil Dále zpráva pokračuje v původním znění. Předem této zprávy můžeme přinést malou aktualizaci, a sice tu, že Sapphire už připravil produktové stránky karty Radeon RX 6700, čili ta je oficiální i s 10 GB paměti GDDR6 a rovněž neobvyklou kapacitou 80 MB Infinity Cache.

Na rozdíl od karet Radeon RX 6600 či 6800 totiž AMD nemá v nabídce žádný Radeon RX 6700, pouze modely 6700 XT a 6750 XT. Nyní ale francouzský server Cowcotland ukázal dva obrázky, na nichž sice nejsou uvedeny žádné specifikace týkající se výbavy použitého GPU či paměti karet, ale jasně vidíme, že má jít o Radeony RX 6700.

Máme tu tak dva Sapphire RX 6700, jeden řady Pulse a druhý bez dalšího viditelného označení, o nichž se ze samotných snímků dozvíme jen rozměry a výbavu ohledně gfrafických výstupů a rozlišení. Dle doprovodných informací ale mají využít GPU vybavené 36 CU, čili 2304 Stream procesory. Šlo by tak o 4 CU více, než má Radeon RX 6600/6650 XT a o 4 CU méně v porovnání s Radeonem RX 6700/6750 XT.

Na půli cesty by pak měla být i paměťová výbava, čili jde o údajných 10 GB GDDR6 na 160bitové sběrnici, přičemž propustnost na pin neznáme. Uvedeny byly ale takty 2330 MHz a 2495 MHz (Game Clock a Turbo), což jsou nižší hodnoty oproti výše jmenovaným kartám 6600 a 6700. Čili i propustnost pamětí by mohla být spíše nižší.

Přídavné napájení karet od Sapphire zajistí pouze jeden 8pinový konektor, přičemž TBP karty by se mohlo pohybovat kolem 200 W. A ceny? Ty mohou spadnout do prostoru mezi 479 a 399 USD, čili dejme tomu, že půjde o 439 USD MSRP. Ovšem v Evropě máme počítat s reálnými částkami 569 eur (cca 14.000 Kč), které se týkají právě karet (či jedné z nich) firmy Sapphire. To je vcelku reálná suma, když RX 6700 XT začínají někde na 15.200 Kč a RX 6650 XT lze koupit od cca 12 tisíc. Uvidíme 9. června, kdy by Sapphire RX 6700 měly dorazit na trh.