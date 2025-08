CPU od AMD ve Steam Survey překonala 40% podíl, na Radeony RX 9000 ještě čekáme

I další Steam Survey přinesla zajímavé výsledky. Tentokrát se podíváme na situaci u CPU, kde se AMD povedl historický úspěch. Jeho podíl v procesorech totiž poprvé překonal hranici 40 % a konkrétně jde o hodnotu 40,39 %, což je oproti minulému měsíci nárůst o 0,74 procentního bodu. Intel naopak spadl pod hranici 60 % a nyní se může "chlubit" hodnotou 59,52 %. V průměru za poslední 4 měsíce docházelo k pádu o 0,7 p.b. Pokud by se taková změna dokázala udržet i v budoucích měsících, mohlo by AMD přeskočit Intel na konci léta nebo začátku podzimu příštího roku.

Zatímco u AMD jsou nejčastější frekvence nad 3,7 GHz (cca 17,5 %) a na druhém místě jsou procesory s frekvencí 3,3 až 3,69 GHz (12,7 %), u Intelu vedou procesory s mnohem nižšími takty. 22,1 % mají CPU s 2,3 až 2,69 GHz, teprve na druhém místě je stejná kategorie jako u AMD, tedy 3,3-3,69 GHz se 14,2 %. Pokud jde o počty CPU jader, nejčastější jsou 6jádra s 30,18 %, následují 8jádra se 24,51% zastoupením. Hodně populární jsou nadále ještě i 4jádra, která mají 14,84 %. Pak už tu máme vše docela těsně u sebe, 4. příčku berou 10jádrová CPU s 6,58 %, 12jádrová s 5,58 %, 16jádrová s 5,04 % a 14jádrová se 4,98 %. To také ukazuje i některé modelové řady. Např. 10jádra a 14jádra najdeme především u Intelu, naopak 12jádra a 16jádra jsou zejména od AMD.

Pokud se povídáme na GPU, zde se pro příznivce značky AMD stále nic nemění. V přehledu nadále není žádný Radeon RX 9000 s architekturou RDNA4. Zde bychom přece jen čekali, že se už objeví nějaké nové modely v přehledu. AMD nicméně dnes večer zveřejní finanční výsledky, takže uvidíme, nakolik se divize Radeonů finančně zvedla, což by mohlo napovědět prodeje karet.

První místo si přehazují tři karty, tentokrát to vyšlo na GeForce RTX 3060. Ta má 4,62 % a v častých změnách předních pozic, kdy se občas vyhoupne starší karta, jejíž podíl by měl spíše klesat, je vidět vliv metodiky sběru dat, který bere v potaz jen část uživatelů Steamu. To dává základní ideu o tržních podílech, ale ne naprosto přesná čísla. Na druhém místě je RTX 4060 Laptop se 4,43 %, kde pro červenec došlo k docela velkému propadu. Přesto těsně překonala desktopovou RTX 4060 s podílem 4,39 %. Na čtvrtém místě je GTX 1650, jejíž podíl se pomalu snižuje a nyní se dostal na 3,3 %, pátou příčku bere RTX 3050 s 3,08 %. Dalšími grafikami jsou RTX 4060 Ti, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 4070 a Top 10 uzavírá mobilní RTX 3060 Laptop, která se kdysi pohybovala na výsluní. Nejlepším Blackwellem je RTX 5070 na 22. pozici s podílem 1,32 %. Nejlepším AMD, nepočítáme-li integrované grafiky, je Radeon RX 6600 na 30. místě a podílem 0,92 %. Intel má v seznamu pouze iGPU.