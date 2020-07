Creative Live! Cam Sync 1080p: oblíbená webkamera přichází s vyšším rozlišením

Home office a uzavřené školy v minulých měsících vystřelily poptávku po webových kamerách do rekordních čísel. Zaměstnanci účastnící se videokonferenčních hovorů nebo studenti na online výuce často upgradovali starou webkameru, proto se sklady mnoha prodejců rychle vyprázdnily. Pro řadu výrobců také nadešel ideální čas k představení nového modelu. Společnost Creative tento týden oznámila Live! Cam Sync 1080p, která navazuje na úspěšný model Live! Cam Sync HD. Jak už je patrné z názvu, hlavním rozdílem bude podporované rozlišení. Novinka totiž zvládne nahrávat v kvalitě 1920 x 1080 pixelů neboli Full HD (při 30 snímcích za sekundu).

Široké zorné pole 77 stupňů úhlopříčně umožňuje zachytit i skupinu osob, ale zároveň neodkrývá v místnosti více, než je nutné. Pokud je pro vás soukromí důležité, oceníte také integrovanou krytku objektivu, která zabrání zneužití webkamery spywarem nebo jiným škodlivým softwarem. Krytka navíc zamezuje znečištění objektivu a hromadění prachu. Výhodou jsou také dva vestavěné mikrofony, které by měly zajistit kvalitní záznam zvuku, i pokud sedíte dále od webkamery. Pomocí univerzálního klipu můžete kameru přichytit k jakémukoliv notebooku či monitoru stolního počítače, případně využít možnost připojení ke stativu. Kamerou lze vodorovně otáčet o 360 stupňů nebo svisle naklonit až o 30 stupňů.

Kompatibilita se standardem UVC (USB Video Class) potom výrazně usnadňuje instalaci webkamery. Stačí ji připojit k do volného portu USB Type-A a nemusíte řešit instalaci ovladačů ve Windows ani MacOS. Kamera je hned připravena k použití v aplikacích jako Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco WebEx nebo Facebook Messenger. Creative Live! Cam Sync 1080p je již nyní dostupná přes oficiální stránky výrobce, a to za cenu 50 eur, v přepočtu asi 1 300 Kč. Navíc si připlatíte 4 eura za poštovné. Brzy ovšem webkamera jistě dorazí také do nabídky běžných obchodů.

Technické parametry webkamery Creative Live! Cam Sync 1080p Obrazový snímač: CMOS, Full HD (1 920 × 1 080) 2 MP



Rozlišení videa: MJPG - 1080p při 30 snímcích za sekundu / 720p při 30 snímcích za sekundu YUY2 - 1080p při 5 snímcích za sekundu / 720p při 10 snímcích za sekundu



Výstupní formát: YUY2/MJPG



Rozlišení snímků: 1 920 × 1 080 / 1 280 × 720 / 960 × 720 / 864 × 480 / 800 × 600 / 640 × 480 / 320 × 240



Formát snímků: BMP/JPG



Zorné pole: 77° úhlopříčně



Rozsah ostření: 50 mm až nekonečno, 600 mm pro optimální zaostření



Maximální barevná hloubka: 8 bitů



Redukce blikání: 50/60 Hz

Mikrofon: dva vestavěné všesměrové mikrofony

Rozhraní: bílá kontrolka, USB 2.0, kompatibilní s UVC (třída zobrazovacích zařízení USB), Plug and Play



Délka kabelu: 1,5 m



Možnost připevnění ke stativu: ano



Rozměry (D × Š × V): 105 x 65 x 60 mm

Hmotnost: 96g



Systémové požadavky. kompatibilní s operačními systémy podporujícími UVC, Windows 7 nebo novější, Mac OS (Sierra nebo novější)

