Crew Dragon odstartoval, astronauti míří na Mezinárodní vesmírnou stanici

Sledujeme online: Robert Behnken a Douglas Hurley se tak opět usadí do lodi Crew Dragon a budou čekat na to, zda jim bude přát počasí, anebo zda nakonec start nepřeruší nějaká technická závada, což samozřejmě vyloučit také nelze. Pokud se vše vydaří, měli by se někdy zítra odpoledne připojit k posádce Mezinárodní vesmírné stanice jako první lidé, kteří se nechali vynést na oběžnou dráhu v lodi a na raketě od soukromé společnosti.

T -1:40:00 Jak je vidět i ze záběru z odpaliště Launch Complex 39 na Floridě, na místě právě prší, ovšem počasí by se mělo postupně zlepšovat. Pokud by ale zůstalo podobné, s největší pravděpodobností se startovat nebude.





Oba astronauti už jsou usazeni v lodi Crew Dragon a nyní už můžeme pomalu čekat na další kroky, čili odstavení rampy, po níž posádka dříve nastoupila, dále aktivaci záchranného raketového systému a poté natankování paliva do nádrží rakety, se kterým se ale začne jen v případě, že bude naděje na solidní počasí v době startu: 21:22 našeho času.

Hurley a Behnken se loučí se svými rodinami před dnešním startem

T -1:15:00 Houston hlásí, že je připraven pro start rakety Falcon 9 a počasí se zatím vyvíjí nadějně, ovšem s tím, že nyní by start neprošel kvůli nebezpečí zásahu bleskem. Tým společnosti SpaceX také nehlásí žádné problémy.

T -1:00:00 Vstupujeme do poslední hodiny odpočítávání. Za čtvrt hodiny by měla být odstavena rampa na znamení, že se počítá s dnešním startem. Nyní byli astronauti vyzvání k další kontrole své výbavy, kterou provedli a potvrdili svou připravenost pro start.

T -49:00 Počasí se zlepšilo a nyní by se už mohlo startovat. Lze tak předpokládat, že se v dohledné době po aktivaci záchranného systému začne s tankováním paliva. Právě se to dozvěděli i astronauti. Dobré podmínky panují také v Atlantiku, kde má na plovoucí plošinu přistát první stupeň rakety Falcon 9.

T -45:00 Od lodi Crew Dragon byla právě odkloněna rampa. Poté už astronauti zavřeli své helmy a dostali za úkol aktivovat záchranný systém své lodi.

T -35:00 Započala procedura tankování paliva do rakety Falcon 9, jde o raketový kerosin (RP-1) a tekutý kyslík jako oxidační činidlo. Všech devět motorů Merlin při plném tahu spotřebuje každou sekundu na 1450 kg kerosinu a kyslíku. Vedle toho Falcon 9 potřebuje ještě hélium, které se ale využívá pro vyrovnávání tlaku v nádržích, z nichž je do motorů vpouštěno palivo

T -20:00 Druhý stupeň je natankován kerosinem a pokračuje plnění prvního stupně a do rakety stále proudí i hélium. Počasí stále přeje a umožňuje start. Tankování bude dokončeno asi sedm minut před samotným startem.

T -7:00 Otevřely se ventily pouštějící tekutý kyslík k motorům, které se tím také začaly ochlazovat před startem (tzv. engine chill). Zároveň bylo v této době dokončeno veškeré tankování, takže nyní už se můžeme těšit na samotný start a asi devítiminutovou cestu astronautů na oběžnou dráhu.

T 0:00 Falcon 9 odstartoval, v čase jedné minuty překonal rychlost vzduchu a pak dosáhl i maximálního dynamického tlaku (Max-Q). Ve výšce nad 80 km se oddělil hlavní stupeň a zamířil k přistání v Atlantiku na plošině. Astronauti s lodí na druhém stupni pokračují dále na oběžnou dráhu.

T +9:20 První stupeň rakety Falcon 9 úspěšně přistál na plošině Of Course I Still Love You. Jako obvykle se při tom ztratil signál, ale pak už stream ukázal raketu bezpečně usazenou uprostřed přistávací plochy.

T +12:10 Crew Dragon se oddělil od druhého stupně Falconu 9 a nyní už bude loď pokračovat sama k Mezinárodní vesmírné stanici.

Tím končíme naše sledování dnešního startu, který vejde do historie.

