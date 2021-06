Crucial varoval, že farmaření Chia ruší záruku na SSD, poté zprávu upravil

Zajímavý názorový veletoč tak předvedla společnost Crucial, která na svých stránkách zveřejnila text o farmaření kryptoměny Chia či obecně kryptoměn, ale Chia je zatím právě jediná, které se to přímo týká. Aktuálně už je text po úpravě, ovšem dříve se v něm doslova psalo o ztrátě záruky v případě, že SSD Crucial použijeme pro jakoukoliv těžbu kryptoměn.

Dle tohoto vyjádření bychom tak technicky měli přijít o záruku na SSD i v případě, že je využijeme v počítači, na němž se těží třeba Ethereum, což je pochopitelně nesmysl a nesmysl je to nakonec i ve spojení s kryptoměnou Chia.

V případě farmaření Chia se SSD využívají obvykle pro tvorbu plotů, nejčastěji cca 100GB souborů plných hashů, které se poté přesunou na vysokokapacitní úložiště, a to typicky na pevné disky. Tvorba jednoho plotu ale představuje mnohonásobný objem zápisu ve srovnání s výslednou kapacitou souboru a pokud nějaké běžné SSD využíváme pro takový účel nepřetržitě, můžeme očekávat, že bude mít velice krátkou životnost počítanou i v jednotkách měsíců. Čili je nesporné, že takové využití běžným SSD nesvědčí.

Na druhou stranu, výrobce SSD by v podstatě nemuselo zajímat, jakým způsobem jejich zákazníci svůj hardware využívají a neměli by varovat, že pokud SSD nebudou "využívána normálním způsobem" (čili nejde jen o farmaření/těžbu), zákazník přijde o záruku. Ta se totiž obvykle řídí dle dvou hlavních podmínek, a to nevyjímaje produkty firmy Crucial. Jednak jde o klasickou záruční lhůtu, která může trvat třeba pět let a pak jde o celkový objem zápisu, který si SSD zaznamenává a po jeho překročení záruka pozbyde platnosti nehledě na to, zda bylo SSD koupeno před pěti lety nebo před půl rokem.

Takové podmínky jsou pochopitelně naprosto postačující a výrobce SSD by vůbec nemělo zajímat to, jakým způsobem bylo stanoveného limitu v celkovém objemu zápisu dosaženo. To ostatně firma Crucial uznala, neboť právě už jen výše uvedené dvě podmínky (lhůta a limit zápisu) aktuálně zmiňuje namísto původního textu.

Společnost Crucial v odpovědi na dotazy oznámila, že na záručních podmínkách se nic nemění a že výše uvedený text se na jejích stránkách objevil omylem. Zřejmě byl někdo až příliš horlivý ve snaze "informovat zákazníky ohledně rizik spojených s aplikacemi vysoce zatěžujícími SSD".

