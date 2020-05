CS:GO znovu trápí chyba s odpojováním hráčů. Vyzkoušejte neoficiální řešení

Counter-Strike: Global Offensive patří díky svému online multiplayeru k nejúspěšnějším FPS titulům. A vědomi jsou si toho také vývojáři ze společnosti Valve, kteří hru často aktualizují. Poslední update, který přišel začátkem tohoto týdne, ovšem některé hráče pořádně rozčílit. V oficiálním seznamu změn nalezneme tuto zmínku o této novince: „Servery sv_pure nyní vykopnou klienty, kteří do herní paměti nahráli soubory ASSET ze souborů, které se nenacházejí v souborovém systému herního serveru.“ Jenže po uvolnění tohoto patche se na internetu vyrojila videa a diskuzní příspěvky, kde si hráči, že jsou opakovaně odpojování z herních serverů.

Dle počtu stížností se zdá, že se jedná o velmi rozšířenou chybu. Dotčení uživatelé se přitom setkají s hláškou „Pure server: file [GAME]\pak01_001.vpk does not match the server's file.“ Vývojáři zatím problém nějak nevyřešili, ale připomeňme, že to není poprvé v historii CS:GO, kdy se hráči setkali s tímto problémem. Naštěstí tedy již existuje ověřený postup, který by měl podle informací z diskuzní platformy Reddit fungovat i tentokrát. Ukončete aplikaci Steam a otevřete Průzkumník Windows, kde přejděte do adresáře s hrou CS:GO (ve výchozím nastavení je to C:\Program Files (x86)\Steam\Steamapps\Common\Counter-Strike Global Offensive\csgo).

V dalším kroku se doporučuje provést zálohu složek „materials“ i „models“, a to především v případě, že používáte vlastní konfigurace pro modely či jiné úpravy. Potom můžete obě složky v herním adresáři smazat a znovu spustit aplikaci Steam, kde si otevřete herní knihovnu. V seznamu titulů najdete Counter-Strike: Global Offensive, kliknete na položku pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce vyberete možnost Vlastnosti. V otevřeném okně potom zvolte záložku Místní soubory a klikněte na tlačítko Ověřit integritu mezipaměti hry. Následně si Steam zkontroluje soubory používané hrou a zjistí, že některé z nich v adresáři chybí, proto je znovu stáhne ze svých serverů.

Následné první spuštění hry může pár minut trvat, ale chyba s odpojováním od herních serverů by měla být pryč. Tedy snad alespoň na chvíli, než Valve vydá další problémovou aktualizaci CS:GO. Dodejme, že poslední patch ze 4. května 2020 přináší desítky dalších drobných oprav a vylepšení, které se týkají samotného herního zážitku, uživatelského rozhraní a map – především stále ještě čerstvé mapy Chlorine, která byla do CS:GO přidána minulý měsíc.

