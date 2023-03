CTO Nvidie říká, že jsou kryptoměny k ničemu, užitečná je spíše AI

Nvidia a kryptoměny, to je dlouhodobě kontroverzní vztah. Pro společnost to přineslo i problémy před komisí SEC, kdy měla Nvidia své investory špatně informovat o tom, jaký je zájem o její grafické karty ze strany těžařů a jaký ze strany hráčů, což se pak projevilo dramatickým poklesem příjmů po pádu kryptoměn. Na nedávný obrovský nedostatek grafických karet a přemrštěné ceny jsme ještě dodnes nezapomněli a snaha se trochu zavděčit hráčům vydáním karet LHR, které byly velmi rychle odblokovány, situaci nijak zvlášť nepomohla. Proto poslední slova CTO společnosti Nvidia, Michaela Kagana, mohou pro mnohé znít poněkud úsměvně. Ten se totiž proti kryptoměnám, které Nvidii docela dlouho živily, docela vymezil.



V nedávném rozhovoru pro The Guardian totiž řekl (volně přeloženo): "Všechny tyto krypto-věci potřebovaly paralelní zpracování a Nvidia byla v tomto nejlepší, a tak lidé prostě programovali aplikace pro využití našich karet na tyto účely. Koupila se toho spousta, ale vše se nakonec zhroutilo, protože kryptoměny nepřináší společnosti nic užitečného, AI ano." Nebyly to ale jen grafické karty, na kterých Nvidia v souvislosti s kryptoměnami profitovala. Ta totiž v roce 2020 koupila společnost Mellanox, která se zabývá extrémně rychlými síťovými prvky a Kagan přiznal, že lidé na Wall Street kupovali její produkty jako zběsilí, aby jejich příkazy dorazili na trh co nejdříve.



Dále ještě řekl, že nikdy nevěřil tomu, že jsou kryptoměny něčím, co by bylo dobrým pro společnost. Podle něj lidé dělají šílené věci, jenže když kvůli tomu kupují "vaše věci" (v tomto kontextu tedy grafické karty Nvidie), tak jim prodáváte tyto věci. To, že Nvidia je nyní hodně nakloněna AI, není ničím překvapivým. Sama se na AI dost podílí a ChatGPT byl natrénován na desítkách tisíc jejích GPU Nvidia A100.