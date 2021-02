Čtyři vesmírné agentury se chystají mapovat Mars a hledat vodu pod povrchem

Jedná se tak o záměr vyslat k Marsu rovnou čtyři sondy, které by se usídlily na oběžné dráze planety a z ní prováděly průzkum. Mělo by pak jít o společný záměr NASA, italské ASI, kanadské CSA a také japonské JAXA. Ty zatím uvedly, že mají o takovou věc zájem, čili v dalším kroku by mělo případně následovat připravení podrobného plánu a rakety by dle předběžného vyjádření měly startovat snad už v roce 2026. Mluvit pak můžeme o mezinárodní misi International Mars Ice Mapper (I-MIM), která bude zkoumat umístění, hloubku i objem podpovrchovým ložisek vodního ledu na Marsu.

Získaná data budou hodnotná jednak pro vědce, kteří budou mít přehled o tom, kam ustoupila voda poté, co se ztratila z povrchu Marsu. Sonda s radarem ovšem poskytne i nové informace o prachu, regolitu a vrstvách hornin, což bude cenné opět pro vědce zkoumající minulost našeho souseda, ale všechno to se bude hodit i pro případné budoucí mise, které mohou spoléhat právě na využití lokálních zásob, anebo také v ledu hledat případné pozůstatky života. K tomu budeme potřebovat vědět, kde najít vodu v potřebném množství a podobě a také jak složité bude se k ní dostat.



Právě obtížnost dosažení zásob vodního ledu je třeba brát velice vážně, což svým způsobem ukázala sonda InSight , jejíž krtek HP3 se měl být schopen zavrtat několik metrů pod povrch. Ve skutečnosti se sotva dokázal sám schovat do regolitu a do větší hloubky se probít už nedokázal, takže NASA nedávno tyto snahy ukončila. Nicméně při dobývání vody se už určitě nebude používat kovové šidítko s výkonem pár wattů.

Hlavní část mise Mars Ice Mapper by mohla trvat jen cca měsíc. Celý koncept zatím moc dobře vysvětlen nebyl, ale i tak jsme se dozvěděli, že tu prostě máme celkem čtyři satelity. Tím hlavním by měl být satelit vybavený radarem od kanadské CSA, jenž využije velkou reflektorovou anténu, s jejíž pomocí bude hledat zásoby vody. Ten bude obíhat planetu v nižší hladině a výše budou umístěny tři další satelity, z nichž jeden bude komunikovat se Zemí. Tři tedy budou logicky proto, aby vždy alespoň jeden měl přímé spojení s hlavním mapovacím satelitem.

My ale v nejbližší době můžeme očekávat jinou vzrušující událost. Právě za dva týdny, čili 18. února, bude přistávat rover Perseverance po své sedmiměsíční plavbě meziplanetárním prostorem.

