Curiosity na Marsu nafotil svůj největší panoramatický snímek

Rover Curiosity by už se měl dočkat doby, kdy jej na Marsu opět doplní další rover, který stále ještě známe jako Mars 2020. Ten ale přistane až na začátku příštího roku a do té doby nám může dělat radost jen osamocený Curiosity, a to i díky svým snímkům blízkého okolí. Ten nejnovější panoramatický byl vytvořen z téměř dvanácti set jednotlivých fotografií a výsledek se skládá z cca 1,8 miliardy pixelů.

Posloužila zde hlavní Mastcam, čili Mast Camera s teleobjektivem a vedle toho byl využit ještě jeden objektiv pro pořízení dalšího panoramatu s nižším rozlišením cca 650 milionů pixelů, kde je lépe zachycen i samotný rover, ovšem my se zaměříme právě na ten větší obrázek nasnímaný mezi 24. listopadem a 1. prosincem, kdy měl tým Curiosity jinak volno spojené s Dnem díkůvzdání. Sem jej pochopitelně dávat nebudeme, protože má kapacitu celkem 2,43 GB. Sami si jej můžete stáhnout od NASA , anebo se alespoň podívat na video (doporučuji) a na stránkách NASA je snímek uveden v interaktivní podobě, takže si v něm můžete i zoomovat.

Ukazuje se tu oblast známá jako Glen Torridon na úbočí Mount Sharp, kterou Curiosity nafotil v průběhu 6 a půl hodiny rozprostřených mezi čtyři dny. Pro zajištění konzistentního osvětlení byly snímky pořizovány vždy mezi polednem a druhou odpolední hodinou místního času. Mastcam byl také předem naprogramován k tomu, aby okolí automaticky snímal, ostatně je jasné, že vzhledem ke zpoždění komunikace by to nemohlo být realizováno obsluhou přímo a ručně, jako ostatně žádný pohyb roveru.

Jde také o vůbec první případ, kdy byl čas roveru Curiosity vyhrazen pouze k tomu, aby nafotil 360° panorama svého okolí. Podobné to ale bylo v roce 2013, kdy bylo nafoceno panorama s 1,3 miliardami pixelů rovněž s využitím Mastcam.

