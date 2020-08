CWT zaplatila 4,5 mil. USD vyděračům, jak probíhala komunikace?

O společnosti CWT jsme se zmínili ve zprávě o Garminu , který svým vyděračům také nejspíše zaplatil. To jen potvrzuje, že se "kryptovyděrači" nyní cíleně zaměřují na bohaté společnosti, v jejichž případě cítí možnost získat vysoké výkupné, a to jednak za možnost dešifrovat data, která si vzal do parády ransomware a pak mohou jako v případě CWT nabízet i smazání dat, jež byla při útoku odcizena. V tomto ohledu už musí firmy svým novým obchodním partnerům zcela důvěřovat, neboť pochopitelně nemají žádnou možnost, jak zjistit, že data byla skutečně smazána.

Není přitom od věci mluvit o obchodních partnerech, jakkoliv uhozeně nebo neuvěřitelně to působí. Jack Stubbs Reuters ) na Twitteru totiž sdílel snímky zachycující komunikaci mezi zástupcem CWT, který měl jednat ve jménu jejího finančního ředitele, a druhou stranou, která vystupovala coby "zákaznická podpora". Podívat se na to můžeme díky tomu, že jednání probíhala na otevřeném chatu a jak Stubbs sám uvádí, jednání to bylo od začátku do konce profesionální a korektní, zrovna jako by šlo o rozhovor mezi obchodními partnery a ne mezi obětí a zločincem. Na druhou stranu, přímo z kapsy zástupce CWT ony zaplacené miliony přeci nešly a ten si jistě sám velice dobře uvědomoval, že emoce by zde nic neřešily.