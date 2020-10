Cyberpunk 2077 byl opět odložen, tentokrát do prosince

Zástupci studia CD Projekt Red se tak už musí cítit poněkud trapně, když ohlašují další zpoždění, a to zvláště poté, co akorát před třemi týdny ohlašovali, že "Cyberpunk 2077 has gone gold", čili že už je připravena verze, která je na tom tak dobře, že může jít do lisoven. Dnes se samozřejmě počítá s tím, že práce na vychytávání chyb nekončí a díky Internetu není problém připravit záplatu, kterou si hráči po vypuštění hry na trh stáhnou pro svou kopii zakoupenou na fyzickém nosiči.

Už jsme ale tak nějak počítali s tím, že po oznámení ze začátku října se už opravdu počítá s vypuštěním naplánovaným na 19. listopad. To už neplatí.

Jde o dalších 21 dní, takže nové datum bylo stanoveno na 10. prosince a v CD Projekt Red už se snad nikdo nebude zlobit, když jim jen málokdo bude věřit, že jde skutečně o konečné datum. Jaké je ale zdůvodnění dalšího odkladu?

Ti se v první řadě hluboce omlouvají a sdělují, že aktuálně je pro ně největší problém připravit hned devět verzí hry pro různé platformy. Jde o PC, Xbox One/X i Series X a S, dále PS4(Pro) plus PS5 a nakonec ještě Stadia. Zaměstnanci přitom pracují doma, takže o to je situace obtížnější.

Nyní je tak hlavní úkol zajistit to, aby všechny verze fungovaly co možná nejlépe a tvůrci přiznávají, že si vyhradili příliš málo času, což zahrnuje i poslední resty připravované pro tzv. Day 0 patch, čili výše zmíněnou první záplatu.

A tak uvidíme, zda další termín už opravdu bude dodržen, nebo ne. Snad ano a tyto peripetie budou díky samotné hře brzy zapomenuty, takže popřejme sousedům tam nahoře hodně štěstí.

