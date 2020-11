Cyberpunk 2077 dostal oficiální herní trailer

Cyberpunkl 2077 byl odložen už vícekrát a naposledy proto, aby bylo více času pro jeho přípravu pro celkem devět platforem: PC, Xbox One/X i Series X a S, dále PS4 (Pro) plus PS5 a nakonec ještě Stadia. Čili dle toho by už samotná hra měla být opravdu připravena, ale pracovalo se ještě na jejím přizpůsobení či vyladění dle potřeb různého hardwaru.

Za necelé tři týdny, čili 10. prosince, tak snad tento zásadní titul pro CD Projekt Red už přijde na trh a půjde o ostře sledované vypuštění hry, která bude pro letošní rok zřejmě tou nejočekávanější, a to plným právem. Jednak od tvůrců Zaklínače 3 neočekáváme odfláknutou práci a potom půjde o přesun ze světa fantasy do tvrdé sci-fi dystopie, o čemž ostatně košatě vypovídá i zveřejněný herní trailer.

Zasazení nebude zrovna originální, ostatně filmů a her z Ameriky po novodobé nukleární válce už bylo dost a dost, ovšem i tak se dá samotné prostředí označit za vcelku originální. Nejblíže má ve světě her asi k sérii Deus Ex, kde si také hýčkáme hrdinu vylepšeného různými technologickými augmentacemi, i když Cyberpunk 2077 by měl mít svůj systém mnohem propracovanější.

V Americe s rozpadlým politickým systémem, kde moc v přežívajících městech převzaly korporace a gangy, tak načneme příběh pro jednoho hráče, který bude dle CDPR v porovnání s posledním Zaklínačem sice kratší, ale zato košatější. Nemusíme se tak obávat, že v něm nebude co dělat. A právě herní prostředí s otevřeným světem, RPG systémem a příběhem umožnilo tvůrcům zúročit své zkušenosti z her o Geraltovi z Rivie. Samozřejmě pak nepůjde o nic jiného, než o osud města Night City.

A o Keanu Reevese.



