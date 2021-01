Cyberpunk 2077 dostal patch na verzi 1.1, herní vylepšení přijdou později

Dalo se očekávat, že CD Projekt Red budou nejdříve ladit svůj Cyberpunk 2077 tak, aby byl stabilnější, běžel efektivněji a také se budou řešit chyby přímo ve hře a jejích hlavních questech. Toho jsme se dočkali ke konci minulého týdne a zde si můžete přečíst o tom, co nový Patch 1.1 řeší.

Jedná se o záležitosti týkající se jednak stability hry a využití paměti, které je se stabilitou úzce spojeno a zvláště důležité je pro konzolové verze. Dále to je řada oprav v jednotlivých questech, i když se nyní dozvídáme, že právě v nové verzi se nachází jedna závažná chyba týkající se postupu hrou a konkrétně questu Down on the Street.