Cyberpunk 2077 má pozoruhodně mírné nároky na hardware

Grafika hry Cyberpunk 2077 se dosud ukazovala jako velice slušná a navíc se počítá s podporou ray tracingu, takže se dalo počítat s tím, že mezi doporučené specifikace probojuje i nějaká ta GeForce RTX. Ale to ani vzdáleně.

Především budeme potřebovat systém Windows 10 či 7 s DirectX 12 (ano, i pro sedmičky je v omezené podobě k dispozici DX12) a dále 70 GB volného prostoru na disku, nebo lépe na SSD. Z hlediska procesorů a grafických karet je to ale výlet do minulosti.

Minimální konfigurace zahrnuje 3. generaci Core i5 anebo ještě FX (Bulldozer) od firmy AMD, dále 8 GB systémové paměti a grafiku na úrovni GeForce GTX 780 či Radeon RX 470. To není tak neobvyklé, ovšem aby doporučená konfigurace pro moderní AAA hru nesla Ryzen 3 3200G, GeForce GTX 1060 6 GB anebo Radeon R9 Fury, to se jen tak nevidí.

Pochopitelně je třeba počítat s tím, že na doporučené sestavě tuto hru budeme moci provozovat spíše ve Full HD při rozumných detailech. Ostatně minimální a doporučené sestavy jsou velice obecné pojmy a schovat se mezi ně může cokoliv, pokud výrobce zároveň nespecifikuje i rozlišení, nastavení kvality a cílovou snímkovací frekvenci. A toho se od CD Projekt Red opravdu nedočkáme. V takových případech ale také obecně platí to, že doporučená konfigurace představuje právě Full HD, vysokou (ale ne nutně nejvyšší) kvalitu a cílových 60 FPS. Ale kdo ví?

Zajímavé je, že se vůbec nedozvídáme o konfiguraci nutné pro provozování verze s RTX, za čímž mohou stát dvě věci. RT v Cyberpunk 2077 by jednak mělo fungovat i na konzolích a kartách s RDNA 2 a zde by se tak mohly v požadavcích těžko specifikovat karty, které jsou ještě samy pod informačním embargem. A pak mohou mít tvůrci prostě a jednoduše zájem na tom, aby hardwarové požadavky mohly odradit co nejmenší skupinu potenciálních zákazníků.



Server Hexus také poukazuje na zajímavý fakt o tom, že hlavní příběhová linie v Cyberpunku 2077 bude kratší než ve hře The Witcher 3. A to prý kvůli tomu, že si lidé autorům stěžovali na její přílišnou rozsáhlost, což potvrzují i data, která mají v CDPR k dispozici. Ta říkají, že mnozí lidé se Zaklínačovi dostali opravdu daleko, ale ne až na konec. V jistý moment je to prostě přestalo bavit, a to by je ještě mohly čekat datadisky.

