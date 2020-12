Cyberpunk 2077 na RTX 3090 v 8K, je to reálné?

Nejsilnější herní karta firmy NVIDIA se má hodit i pro hraní v rozlišení 8K, což je v případě her a PC monitorů konkrétně 7680 × 4320 obrazových bodů, čili jde o přesně čtyřnásobné rozlišení oproti Ultra HD (4K), čili 3840 x 2160. Čtyřnásobek pixelů tak dokáže zaměstnat i kartu formátu RTX 3090, respektive v řadě případů půjde spíše o menší rozlišení než 8K s využitím DLSS pro dopočítání obrazu do nativního rozlišení monitoru.





Nicméně 8K ve světě her je stále ještě velice okrajová záležitost, která bude populárnější možná až od nové generace karet. Ostatně mainstream je stále rozlišení Full HD a málokdo využívá vyšší rozlišení než Quad HD.

Na RTX 3090 v rozlišení 8K tak může drtivá většina hráčů koukat jako na nové Lamborghini, takže není od věci se podívat na to, co tento počítačový supersport dokáže. V případě Cyberpunku 2077 toho ovšem není zrovna moc a dá se říci, že pokud bychom tuto hru chtěli na RTX 3090 hrát v 8K, budeme se muset spokojit s využitím DLSS, a to na nejnižší kvalitě.

Grafy serveru TweakTown hovoří jasně. Ať se rozhodneme v 8K využít či nevyužít ray tracing, budeme potřebovat velkou pomoc od DLSS pro dosažení víceméně plynulé snímkovací frekvence, a to pouze za předpokladu, že někdo za plynulé FPS považuje 30 a víc. Bez DLSS se dostaneme na ještě jakž takž akceptovatelných 24 FPS, ovšem s propady pod 20 FPS, s čímž už se v dnešní době nelze spokojit, a to zvláště v případě využití hi-endové grafiky.

Test mimochodem proběhl na procesoru Core i9-10900K a desce se Z490, ovšem to je v tomto případě v podstatě irelevantní, neboť úzkým hrdlem je očividně grafika. Navíc se ukázalo, že i 24 GB paměti karty RTX 3090 zde sotva stačí a i bez ray tracingu si Cyberpunk 2077 vyhradí 21 GB.

Nejde ale o neočekávaný výsledek, ostatně RTX 3090 v rozlišení 8K má co dělat i v titulu Control, kde bez DLSS poskytne jen 8 FPS a i v jinak dobře optimalizovaném Wolfenstein Youngblood je to 26 FPS.



