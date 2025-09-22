Daimler testuje vodíkový autobus Setra H2 Coach, má 800km dojezd
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Hodně se mluví o elektromobilitě a vývoji baterií, poněkud stranou pak zůstává vodík. Jako alternativu k bateriím ho zkouší Daimler Buses v podobě dálkového autobusu Setra.
Vodík to vedle lithiových a podobných akumulátorů nemá moc jednoduché. Spousta firem, která to s ním zkoušela, od něj postupně odešla, a zůstává jen několik posledních, které věří, že by mohl mít budoucnost alespoň jako alternativa k bateriovým úložištím (např. BMW nedávno oznámilo, že nová iX5 bude i ve vodíkové verzi s 504km dojezdem). Nyní to zkouší i Daimler Buses, a to v podobě testu vodíkového autobusu H2 Coach, což je na vodík upravená Setra S 517 HD.
Dálková autobusová doprava je jednou z těch, kde se nějaké rozumné nasazení baterií hledá docela těžko. Zatímco u nákladních vozů řidiči musí mít bezpečnostní přestávky, které vytváří zákonné časové úseky, které se dají využít k nabíjení (pokud však bude dostupné), u dálkové autobusové dopravy je mnohem častější osazení spojů více řidiči, jejich střídání, a takové delší časové prodlevy v podstatě neexistují. Dlouhé nabíjení je zde asi největším problémem, takže např. zde bych osobně viděl pro nasazení vodíku v silniční dopravě asi největší smysl.
Ještě připomeňme, že jedním ze zásadních problémů vodíku je jeho energetická náročnost a potřeba velmi vysokého množství elektrické energie (na 1 kWh elektřiny ujede baterkový elektromobil asi 2,5krát tolik, co vodíkový elektromobil na 1 kWh elektřiny, která projde vodíkovým "kolečkem" a zbyde z ní méně než polovina). Větší smysl to může mít, pokud se vodík bude vyrábět z přebytků pro stabilizaci sítě (kde neefektivita tolik nevadí, hlavně, že bude síť stabilní), nebo pokud se najde jiná čistá cesta nevyžadující elektřinu.
Tento autobus o délce 13,9 metrů má kapacitu nádrží na 46 kg vodíku, což by mu mělo zajistit zhruba 800km dojezd. Palivový článek dosahuje výkonu 300 kW, elektromotor pak má trvalý výkon 320 kW s točivým momentem 1368 Nm, krátkodobě ale dokáže vyvinout až 400 kW a 2470 Nm. Samozřejmostí je ale také přítomnost vyrovnávací baterie (palivový článek není zrovna přeborníkem ve schopnosti rychle a často měnit svůj výkon, lépe se cítí v pozici extenderu). Celková maximální hmotnost vozu je 24,7 tun, tedy stejně jako u naftové varianty, nicméně není známo, o kolik je samotný vůz těžší než naftová varianta. Např. vodíkové a elektrické 12metrové Solarisy mají vzájemně zhruba stejnou hmotnost (cca 12,8 tuny), což je o nějakých 1-1,5 tuny vyšší než u standardních vozů (cca 11,3 tuny). Daimler Buses by chtěl mít elektrické dálkové autobusy k dispozici do konce tohoto desetiletí, vodíkové vozy by měly následovat později.
