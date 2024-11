Daisy, otravná AI babička od O2, bojuje proti scammerům na telefonu. Zdržuje je nesmysly

Scammeři po telefonu dokážou napálit spoustu lidí. Pod různými záminkami se snaží vymámit z lidí peníze a častými terči jsou zejména starší lidé, i když to rozhodně neplatí výhradně. Boj proti nim není jednoduchý, a tak britský mobilní operátor Virgin Media O2 vytáhl do boje zdržovací taktiku, kterou výborně před skoro 10 lety popsal komik James Veitch na konferenci TED v dnes už legendárním vystoupení. V případě Virgin Media O2 to ale není člověk, který tráví svůj čas zdržováním scammerů a bavením se na jejich účet, aby neokrádali nic netušící oběti, ale umělá inteligence.



Ve Virgin Media O2 vytvořili AI babičku Daisy, která na vybraných číslech čeká na telefonáty od scammerů. Systém rozpoznávání hlasu převádí jejich řeč na text, což je pak rychle posláno do LLM, který vytvoří odpověď, jež se pak ve zvukové podobě hlasem starší ženy pošle zpět scammerům. Cílem je, aby AI babička vydržela na drátě co nejdéle a scammery tak okradla o co nejvíce času, který pak nemohou využít na skutečnou oběť.

Daisy zdržuje např. záměrným nechápáním psaní URL adresy, spoustu scammerů vytáčí k nepříčetnosti (jeden už zoufale rezignuje, že její profesí snad musí být otravovat lidi, u další scammerky na stesk, že s ní už ztratila hodinu, jen podotkne: "bože, jak ten čas letí"), dalšího otravuje s tím, že se jí na obrazovce ukazuje obrázek její kočky Fluffy a podobně. Frustrované útočníky informovala o své rodině, jak ráda plete, vymýšlela si také neexistující bankovní údaje.



AI babička pak nakonec dodává, že když se scammeři otravují s ní, nemohou oni otravovat někoho jiného, a její výhoda je ta, že [jako AI] má nekonečně mnoho času. Při testech dokázala na drátě pomocí různých zdržování a nesmyslů udržet volající na drátě přes 40 minut. Problémem ale je, že AI dokáže "pomáhat" bohužel i scammerské straně.