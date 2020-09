Další Crew Dragon bude startovat za měsíc, ISS bude mít poprvé 7 obyvatel

Na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) se Robert Behnken a Douglas Hurley nakonec usídlili až do srpna, ačkoliv dle původního plánu měli přiletět zpět dříve. Čtveřice dalších astronautů, kteří jako druhá skupina poletí v lodi Crew Dragon, už bude startovat s vědomím, že si na ISS pobudou v rámci Expedice 64 mnohem déle, a to až do jara příštího roku. Jejich úkolem bude jako obvykle provádět vědecké experimenty a udržovat stanici v chodu.

Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins (NASA) a Soichi Noguchi (JAXA)

Start je aktuálně naplánován na 31. října a Falcon 9 bude jako obvykle startovat z Kennedyho vesmírného centra a využije rampu 39A. Půjde již o první z řady pravidelných misí, čili o Crew-1 a NASA hodlá ještě před jejím startem dokončit certifikaci celého systému firmy SpaceX včetně jejího zázemí a schopností pracovníků.

V rámci Crew-1 tak poletí čtyři astronauti, a to tři američané z NASA a jeden zástupce japonské JAXA. Hopkins a Glover přitom byli do posádky zvoleni už v roce 2018, takže již dva roky trénují ovládání nové lodi od SpaceX. Hopkins bude jako velitel zodpovědný za všechny fáze letu, ovšem pilotovat bude jeho zástupce Glover, pro nějž jde na rozdíl od zkušeného Hopkinse o první let do vesmíru. Na druhou stranu, sám do vesmírného programu přišel jako bývalý námořní letec a testovací pilot vojenských letounů jako Hornet či Super Hornet. Své zkušenosti ale v rámci letu Crew Dragonu nejspíše nebude muset zúročit, neboť řízení bude primárně autonomní, ovšem s možností převzetí ruční kontroly.



Shannon Walker má jako mission specialist za úkol sledovat výkony lodi při kritických fázích letu (start a přistání) a také bude zodpovědná za monitoring telemetrie, atmosféry v lodi, zásoby paliva, apod. A nakonec tu je další specialista Soichi Noguchi, který bude mít v lodi Crew Dragon stejné úkoly jako Shannon. Nogumi přitom zažil ještě éru raketoplánů, když v roce 2005 startoval v misi STS-114 (Discovery), první v obnoveném provozu po havárii Columbie. Stal se také prvním japonským astronautem, který se vydal do volného prostoru, a to celkem třikrát.

Na ISS jsou přitom aktuálně tři astronauti, takže nová posádka rozšíří počet obyvatel stanice na sedm, a to poprvé v historii. Díky tomu se bude moci vyhradit více času pro výzkum. Do toho bude patřit třeba pěstování ředkviček jako rychle rostoucí a výživově hodnotné zeleniny, testovat se budou nové léky pro léčbu leukémie a příznivce seriálového Howarda Wolowitze jistě pobaví i test nového záchodu, na němž by měly být založeny i příští modely pro mise na Měsíc a Mars.





