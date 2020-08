Další herní monitor od MSI: zakřivený Optix MAG271VCR se 165 Hz

MSI v poslední době představila několik Optix MAG271VCR. Jde o menší 27" model, přesto nabídne výrazné zakřivení 1800R. Jeho panel je typu VA, takže poskytuje tradiční pozorovací úhly 178° a velmi vysoký kontrast 3000:1. Pokud jde o odezvu, tak ta dosahuje 1 ms (MPRT) a nechybí ani Adaptive Sync. Poněvadž jde o monitor pro hráče, máme zde velmi vysokou obnovovací frekvenci 165 Hz, která je dostupná přes Display Port i HDMI. Počítejte s tím, že monitor nabídne jen Full HD rozlišení 1920×1080 pixelů. Maximální jas monitoru je pak 250 nitů.

Z dalších údajů můžeme zmínit podporu 8bitových barev (16,7 milionu odstínů) a nebývale široké pokrytí barevných gamutů. Prostor sRGB pokrývá ze 114,59 %, DCI-P3 pak z 99,92 %. Co se týče portů, máme zde jeden USB-B 2.0, jack pro sluchátka, HDMI 1.4, HDMI 2.0 a DisplayPort 1.2. Pokud jde o polohování monitoru, máme zde výškové nastavení v 62mm rozsahu, náklon od -5° do +18°, natáčení o 30° doprava i doleva, je zde i funkce pivot. Možná je i montáž na zeď nebo rameno díky VESA 75×75mm. Nastavit můžete i osvětlení RGB LED díky funkci Mystic Light. To je ale jen designový prvek. Užitečná může být v praxi spíše funkce Night Vision pro prosvětlení tmavých ploch, aniž by došlo k přepálení jasů. Pro šetření očí je tu Anti-Flicker a Less Blue Light.

