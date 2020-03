Další nové GPU od NVIDIE: dosáhne nová generace 8 tisíc CUDA jader?

NVIDIA by mohla už opravdu brzy alespoň formálně představit generaci Ampere a my máme přitom jako obvykle zatím jen neurčitou změť informací, které jsou v poslední době i protichůdné. Očekávalo se totiž, že Ampere může navýšit počet CUDA jednotek na jednu CU (Compute Unit) ze 64 na 128. Pokud jde ale o nově objevené čipy, a to jak ty z letošního víkendu , tak dnešní čerstvý, dle počtu 108, 118 a dokonce i 124 CU by rozhodně o 128 CUDA v jednom CU jít nemělo.

I tak totiž můžeme očekávat, že pokud jde skutečně o reálná GPU, která se chystají na trh, pak nejlepší čip v plné palbě by měl mít celkem 128 CU, a tedy 8192 CUDA jednotek. Je to ale reálné? Nejspíše ano, i když by záleželo na tom, jak si stojí výrobní proces (nejspíše 7nm), který NVIDIA pro výrobu takových GPU použije.

Dosud největší počet CUDA jader má GV100/V100 generace Volta, a to 5120 na 12nm procesu. Stejný 12nm proces využívá i generace Turing, kde je nejlepším čipem TU102 se 4608 CUDA jádry, ovšem ten má na rozdíl od Volty i raytracingovou výbavu. S ní se pochopitelně počítá i pro příští generaci, takže můžeme vycházet spíše z generace Turing, oproti níž by ta nová mohla mít až o 77 procent více jader, pokud by šlo o stejnou konfiguraci. To možná vypadá i s ohledem na přechod z 12nm procesu na 7nm technologii jako dost velký skok, ale je třeba si také uvědomit, že Turing nenabídl GPU kalibru GV100 či v jeho případě TU100. Volta zůstala aktuální a oproti ní by šlo "jen" o 60procentní nárůst počtu CUDA jader po cca 3 letech (Tesla V100 - červen 2017).

A navíc, generace Volta obsahuje čipy, které nabízejí sice maximálně 80 CU, ale obsahují až 84 CU, co je právě GV100, čili 5376 CUDA jader a pak už by šlo o nárůst o 52 procent na 8192 CUDA jader. Ovšem s tím, že stejně jako dříve by NVIDIA nenabídla GPU využívající všechna jádra, neboť pak by takové čipy musely být vyrobeny opravdu bezchybně. Nově objevené GPU vybavené 124 CU by tak mohlo být skutečným vrcholem své řady nehledě na to, že by ve skutečnosti mělo 128 CU.

Nové GPU se 124 CU má stejně jako předchozí dvě relativně nízký takt 1,11 GHz, což naznačuje, že jde o ještě raný vzorek, i když karty Tesla a Quadro neoplývají zrovna vysokými takty. Dále tu máme 32 GB paměti na 1,2 GHz a to zase ukazuje na paměti HBM2.

Ceny souvisejících / podobných produktů: