Další pozitivní zpráva pro výrobu čipů: materiálu ABF má být letos už dostatek

ABF (Ajinomoto Build-up Film) je speciální velice odolná a tepelně stálá izolační pryskyřice, která se používá pro výrobu samotných pouzder procesorů, GPU a jiných čipů, a to konkrétně pro tvorbu tzv. "build-up substrate", čili destiček s více vrstvami spojů, které zajistí propojení samotných čipů s plošným spojem či paticí. Zdaleka nejde o tu nejvíce "sexy" součást počítačových čipů, ale i tak je to dnes naprosto nenahraditelný materiál, bez nějž se výroba neobejde.

Právě Intel a vedle něj i AMD začali loni více investovat právě do výroby potřebných substrátů a celkově do zvýšení kapacit pro pouzdření čipů, což by teprve mělo přinést své ovoce. Samozřejmě nevíme, zda je to přímý důsledek akce i těchto dvou firem, nicméně ze zprávy serveru DigiTimes se dozvídáme, že nedostatek materiálu ABF by měl někdy v polovině tohoto roku už zcela pominout.

ABF se ale prý nedostávalo už v roce 2020 a situace se nezlepšila ani v celém minulém roce, na což hlavní výrobci jako Unimicron Kinsus Interconnect Technology či Ibiden v některých případech reagovali urychlenou výstavbou nových továren a právě ty by měly letos nedostatek konečně vyřešit. Krom toho však tato zpráva tvrdí i to, že vyřešení problému s ABF by mělo mít přímý vliv na nabídku grafických karet, která se má v druhé polovině roku výrazně zvýšit, ostatně jde o informace, které mají pocházet od AIB výrobců ASRock a TUL (PowerColor). Nicméně to už zřejmě zasáhne přinejlepším jen konec éry grafických generací RDNA 2 a Ampere, pokud jde tedy o výkonnější karty. Slabší verze jistě budou v nabídce ještě řadu měsíců po nástupu prvních RDNA 3 a Lovelace.



Ovšem v tomto ohledu není nic zaručeno. Server THW loni hlásil, že nedostatek ABF může skončit právě ještě v roce 2021, zatímco singapurské Business Times později varovaly před pokračujícími problémy s dodávkami, které mohou přetrvat až do roku 2025. Takže si raději ještě počkejme na to, jaká bude realita.

Ceny souvisejících / podobných produktů: