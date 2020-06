Další reakce na BLM? Z Fortnite zmizela policejní auta

Protesty hnutí Black Lives Matter, které vypukly po smrti amerického černocha George Floyda, částečně ovlivnily i herní trh. Ve střílečce Call of Duty: Modern Warfare se při každém načítání hry objevilo prohlášení od vývojářů z Infinity Ward, ve které uvádějí, že jsou proti rasismu a nerovnoprávnosti ve společnosti. Společnost Rockstar Games zase na dvě hodiny vypnula omezila přístup do GTA Online a Red Dead Online, aby tím uctila památku amerických obětí rasové nespravedlnosti. Poslední hrou, kterou možná nějak ovlivnily protesty Black Lives Matter, by mohl být Fortnite.





Tento battle roayal titul, který hrají stovky milionů hráčů po celém světě, získal minulý týden významnou aktualizaci Chapter 2 – Season 3 zaměřenou především na vodu. Kromě nových funkcí a vylepšení si ovšem hráči všimli i jedné změny, která nebyla popsána v žádném changelogu. Po poslední aktualizaci totiž hráči nemohou ve hře najít žádná policejní auta. Počet vozidel se měl celkově snížit kvůli vodě, ale zatímco náklaďáky nebo zmrzlinářská auta lze na mapě stále najít, policejní nikoliv. Týká se to údajně jak online hry, tak sandboxového režimu Creative.

Společnost Epic Games, která za hrou stojí, se ke změně nevyjádřila a zatím neodpověděla ani na dotazy novinářů. Není nic nového, že z Fortnite čas od času zmizí některé položky, zatímco se objeví jiné. V tomto případě se ovšem jedná až o příliš nápadnou náhodu, a to vzhledem k protestům hnutí Black Lives Matter, které se vymezuje mimo jiné proti policejní brutalitě. Podle názoru řady hráčů došlo k odstranění policejních aut právě v reakci na nedávné události v USA. Dodávají přitom, že jedna z budoucích aktualizací Fortnite by měla přinést dlouho očekávanou možnost řízení vozidel, proto se možná vývojáři snažili vyhnout tomu, aby hráči zabíjeli své protivníky z policejního auta.

Zatímco někteří tento krok kvitují, mnoho jiných nešetří rozhořčením, neboť jim policejní vůz bude chybět třeba v kreativním režimu. Jiní argumentují tím, že do her vůbec nepatří politika. Podle deníku The Wall Street Journal, který získal neoficiální informace ze spolehlivého zdroje, ovšem nemělo jít ze strany Epic Games o „politické prohlášení“. Spíše se společnost snažila být „vnímavá s ohledem na problémy“, se kterými se hráči mohou potýkat. Ostatně byl to právě Epic, kdo se vloni vyjádřil kriticky k banování hráčů z důvodu pohledu na politiku a lidská práva. Jednalo se o reakci na Activision Blizzard, který zakázal přístup do hry podporovatelům protestů v Hongkongu.

