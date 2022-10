Další test Nvidia DLSS 3 ukazuje 2-5× vyšší výkon a nízké latence

Nvidia DLSS 3. Jejím cílem je výrazně navýšit snímkovací frekvenci ve hrách díky malému triku. Hra se počítá v menším rozlišení, aby se do většího přepočítala díky využití systému umělé inteligence. Ten s využitím jader Tensor 4. generace a příslušných algoritmů pro výpočet optického toku by měl v ideálním případě "odhadnout" snímek ve stejné kvalitě za kratší čas, než za který by byl nativně vygenerován v plném cílovém rozlišení.

Sama Nvidia tvrdí, že by se výkon měl zvýšit 2 až 5,6krát podle hry. Na YouTube kanále Digital Foundry to otestovali na sestavě s procesorem Core i9-12900K a grafickou kartou RTX 4090. A výsledky byly vskutku působivé. Nepodělili se sice s námi o přesné snímkovací frekvence, ale zveřejnili míru nárůstu.

Pokud jde o Marvel's Spider-Man Feast, tam byly nárůsty nejmenší, přesto DLSS3 přineslo významný posun. Při výstupu do rozlišení 4K bylo DLSS 2 na nastavení Performance o 36 % rychlejší než nativně počítaná hra do 4K, nicméně DLSS 3 zvýšilo snímkovací frekvenci dokonce o 119 %. Pokud jde o latenci, ta byla nativně 36 ms, DLSS2 na tom bylo výrazně lépe s 23 ms a DLSS 3 ji pak zhoršilo jen velmi mírně na 38 ms.

Cyberpunk 2077 na tom byl podstatně lépe a na Digital Foundry potvrdili čísla Nvidie. Zatímco DLSS 2 zvýšilo výkon o 158 %, DLSS 3 dokonce o 299 % (tedy na 4násobek). Co se týče latence, nativní 4K mělo 62 ms, DLSS 2 bylo přesně na polovině, tedy 31 ms. DLSS 3 sice není tak rychlé jako druhá generace, ale i se svými 54 ms je odezva kratší než při nativním výpočtu.

Nakonec je tu Portal RTX Test Chamber 14, přičemž podle Nvidie by Portal měl novým kartám opravdu hodně sedět. A opravdu se to potvrzuje. DLSS 2 šlo nahoru o 217 %, DLSS 3 pak přidalo na snímkovací frekvenci rovnou 429 % (Nvidie sice slibovala cca 460 % navíc, ale to i toto je opravdu excelentní výkon). Co se týče latence, ve výchozím stavu činila 95 ms, DLSS 2 ji zkrátilo na 53 ms a DLSS 3 je pak na 56 ms.