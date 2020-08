Další únik potvrzuje DDR5 pro Intel Alder Lake, mohl by tak předběhnout AMD

Intel Alder Lake se na stránkách SHW nesetkáváme poprvé. DDR5. Ty zvyšují přenosovou rychlost proti DDR4, přičemž bude podporováno dvoukanálové zapojení. Zajímavostí je to, že když se použije jeden modul na kanál, řadič má zvládnout frekvenci 4800 MHz, nicméně pokud budou použity dva moduly na kanál (tedy celkem 4 moduly), frekvence údajně klesne na 4000 MHz.

S procesoryse na stránkách SHW nesetkáváme poprvé. Včera jsme se bavili např. o tom, že budou k dispozici v různých konfiguracích velkých a malých jader (těch může být maximálně 8+8). Nyní se objevují další úniky o této 12. generaci procesorů Intel. Ty znovu potvrzují přítomnost řadiče pamětí. Ty zvyšují přenosovou rychlost proti DDR4, přičemž bude podporováno dvoukanálové zapojení. Zajímavostí je to, že když se použije jeden modul na kanál, řadič má zvládnout frekvenci 4800 MHz, nicméně pokud budou použity dva moduly na kanál (tedy celkem 4 moduly), frekvence údajně klesne na 4000 MHz.

Znovu se potvrdil i socket LGA 1700, procesory by měly být vyráběny 10nm technologií a přinést sběrnici PCIe 4.0. Tuto sběrnici bude nicméně podporovat i Rocket Lake, který se představí (snad) v blízké době. Měli bychom tu najít chipset řady 600 a poslední dobou se hovoří o tom, že by se procesory Alder Lake mohly představit už v roce 2021 (resp. na přelomu let 2021 a 2022). Tímto by se Intel mohl dostat před AMD, u kterého to vypadá, že se dočká pamětí DDR5 až v průběhu roku 2022.



