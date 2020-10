Dánský prodejce dosud získal na sklad jen 106 kusů GeForce RTX 3070

NVIDIA už má na trhu výkonné karty GeForce RTX 3080 a 3090, obě založené na čipu GA102 a pamětech GDDR6X. Karta GeForce RTX 3070 však přijde s čipem GA104 a zcela běžně dostupnými paměťmi GDDR6, takže tu byla či stále ještě je jistá naděje, že v tomto případě bude dostupnost mnohem lepší a na trh se dostane v úvodu prodeje mnohem více kusů.

Krom toho také NVIDIA odsunula začátek prodeje RTX 3070 z 15. října na 28. října, aby měla čas pro lepší zásobení obchodů. Čili těm by se nyní už měly dávno plnit sklady novými kartami od různých AIB výrobců, takže jaká je skutečnost? O tu se opět podělil dánský prodejce Proshop, který už dříve přesně informoval o tom, jaké dodávky RTX 3080 mu "proudí" na sklad.

Jako první tu máme čísla ze 7. října, čili jen týden před původně plánovaným termínem prodeje. Tehdy už měl Proshop objednané stovky kusů jednotlivých modelů, dozvěděl se, že na cestě jich nejsou ani dvě stovky a na skladě jich měl pouze 20.

Aktuální informace z dnešního dne ukazuje druhá tabulka, která opět obsahuje slíbených 180 karet od Asusu, z nichž dorazilo zatím jen dvacet, čili během řady dní žádné nové dodávky. Přichází ale karty od jiných výrobců, ale v řádově nižších počtech, než jaké byly objednány (což je celkem 4280 kusů).

Nyní tak má Proshop na skladě 106 kusů karet GeForce RTX 3070, přičemž ve většině případů jednotlivých modelů karet ještě nedostal ani jeden. Lze doufat, že dodávky se nyní po konci čínských svátků zlepší, ale je vidět, že NVIDIA nejspíše opravdu má problémy s dodávkami čipů od Samsungu, což se asi těžko v krátkém horizontu zlepší, takže natěšení zákazníci mohou počítat s tím, že i pro koupi RTX 3070 bude nutná velká dávka štěstí i vytrvalosti.

Navíc pouhý den před začátkem prodeje RTX 3070 nám AMD představí své nové Radeony RX 6000, které dle nejnovějších informací nevypadají špatně.

My se ještě můžeme podívat na to, jak se zlepšily či nezlepšily dodávky RTX 3080. Těch má Proshop objednaných ještě mnohem víc, však jen karet Asus TUF a TUF OC si žádá po dvou tisících. Dosud však dostal 479 kusů všemožných modelů, které by nedokázaly pokrýt ani objednávky od zákazníků žádajících jeden jediný model - MSI RTX 3080 Gaming X TRIO 10G. Čili ne, situace s dostupností RTX 3080 se nelepší.

Ceny souvisejících / podobných produktů: