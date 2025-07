DARPA dosáhla rekord v bezdrátovém přenosu energie, 800 W na 8,6 km

V minulosti jsme tu měli několik pokusů o bezdrátové přenosy energie na velmi dlouhé vzdálenosti. V roce 2019 to byl výkon 400 W na vzdálenost 325 metrů, rok 2021 přinesl ještě vyšších 500 W na 1000 metrů. Loni jsme se dostali na ještě větší vzdálenost 1700 metrů, přenášený výkon byl ale nižší s hodnotou 230 W. Nyní tu máme nový rekord v rámci projektu POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay). Po dobu 30 sekund bylo přenášeno 800 W, a to na vzdálenost 5,3 míle, což odpovídá 8,6 km.

Test proběhl v High Energy Laser Systems Test Facility (HELSTF) ve White Sands Missile Range. Team PRAD (POWER Receiver Array Demo) zde otestoval výsledky své 3měsíční práce na přijímači energie, kterým je parabolické zrcátko, to odráží laser na desítky malých fotovoltaických buněk, které se postarají o zpětné generování využitelné energie. Přijímač i vysílač byly na zemi, musely tak posílat energii pomocí laseru přes nejhustší část atmosféry. Podle autorů je to mnohem těžší, než posílat energii podobným způsobem kolmo vzhůru nebo naopak kolmo dolů. Cílem bylo ukázat, že to jde, ne samotná účinnost přenosu, která přesahovala jen 20 %.

Využití by takový systém mohl najít v armádě (např. i pro drony) ale také při katastrofách pro bezdrátový přenos tam, kde je jinak doprava energie příliš problematická. Při demonstraci autoři ukázali i praktický dopad technologie, část přijaté energie použili k udělání popcornu.