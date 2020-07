Data 17 milionů lidí z CouchSurfingu se objevila na hackerských fórech

Hacky jsou ve světě Internetu na denním pořádku a nyní tu máme další větší útok. Tentokrát se obětí stala služba CouchSurfing. Její databáze čítala údaje 17 milionů uživatelů (současných i bývalých), které jsou nyní v rukou hackerů a podle serveru ZDNet jsou už aktivně prodávána na Internetu např. přes Telegram a na hackerských fórech. Společnost zatím nevydala žádné oficiální stanovisko, server ZDNet měl nicméně získat potvrzení o tom, že se už incident aktivně prošetřuje.

Prozatím to vypadá, že se hackeři nedostali přímo k hlavní databázi, ale k hůře chráněné záloze. V uniklých datech, jejichž vzorky se serveru podařilo získat, jsou uživatelská i skutečná jména, e-mailové adresy a nastavení účtu na serverech CouchSurfingu. Neunikla však žádná hesla, a to ani v zahashované podobě. Taková data mohou být cennými zdroji k vytváření lepších profilů lidí, což se následně využívá pro různé cílené spamy a scamy. Je mnohem snazší poslat věrohodně vyhlížející falešný e-mail někomu, o kom víte, kterou službu používá, které produkty této služby má a podobně. To pak může vést až ke krádeži identity.

