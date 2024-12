Datové centrum xAI získává 150MW napájení, obavy z nestability sítě ale nemizí

V posledních letech tu máme několik nových odběratelů obrovského množství elektrické energie. Jednak tu máme elektromobilitu, jednak to jsou nová datová centra pro umělou inteligenci. Datová centra měla vysokou spotřebu vždy, nicméně nyní se vyrojilo spoustu nových projektů spojených s generativní AI, takže nám tu spotřeba skokově roste. A to je problém. Společnost xAI Elona Muska např. postavila nové centrum ve státě Tennessee, které by mělo mít odběr 155 MW. Skládá se ze 100.000 GPU a dalších hardwarových komponent, což s sebou nese tyto obří energetické nároky. Spuštěno bylo v červenci 2024, nicméně tehdy bylo dostupných jen 7-8 MW, zhruba jen okolo 5 % požadovaného množství.



Místní společnost Memphis Light, Gas & Water (MLGW) rozšířila existující stanice tak, aby xAI poskytla alespoň 50 MW (i s pomocí 14 mobilních kontejnerových generátorů s výkonem 2,5 MW), nicméně i to je jen třetina cílové hodnoty. Ve spolupráci s Tennessee Valley Authority (TVA) a MLGW se ale nyní podařilo zajistit, aby elektrická síť byla schopna dodávat společnosti xAI pro její datové centrum 150 MW, což ale pochopitelně stále vzbuzuje obavy o stabilitu elektrické sítě v okolí města Memphis. Výše zmíněné organizace provedly potřebná opatření, aby se stabilitou problém nebyl, veřejnost (včetně samotné TVA) má ale nadále obavy. Podle MLGW je potřebná energie pro xAI stále pod limity toho, jaké jsou předpovědi pro špičkový možný odběr, takže by neměl nastat problém. xAI se přízeň TVA získalo i tím, že instalovalo baterii Tesla Megapack pro vyrovnávání špiček a souhlasilo s tím, že ve státě postaví největší čističku vody s keramickou membránou na světě.



Abychom si to uvedli do kontextu, 150 MW odebíraných 24/7/365 činí ročně zhruba 1,3 TWh energie. Jaderná elektrárna Temelín ročně vyrobí přes 16 TWh. Pokud bychom to chtěli vztáhnout na elektromobilitu, tak EV se sice nabíjí s výkony v jednotkách až stovkách kW, nicméně auta také jezdí, parkují a nenabíjí se (a to většinu času), takže průměrný odběr na jedno EV je jen cca 350-400 W (cca 3 MWh energie za rok). Takových 150 MW (resp. 1,3 TWh ročně) by stačilo na obhospodaření cca 400 tisíc EV (při předpokladu rovnoměrného rozvržení nabíjení v průběhu dne, což ale v praxi až tak ideální nebude).