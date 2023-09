Datové připojení 6G se blíží: LG úspěšně otestovalo přenos na rekordních 500 metrů

Mobilní internetové připojení se pro většinu běžných potřeb stalo dostatečně rychlým se 4G/LTE, nicméně zde jsme se nezastavili a dnes už je docela běžná podpora datových sítí 5G ze strany mobilních zařízení. O něco horší je to z hlediska pokrytí signálem, ale i tady se to postupně zlepšuje. Nicméně ani 5G není konečná a společnosti už pracují na další generaci, 6G. Terahertzové vlny, které se tu mají používat, mají ale jeden velký problém. Mají totiž potíž se vzdálenostmi, a tak dosavadní rekord, o který se zasadil Fraunhofer Heinrich-Hertz Institute v Berlíně v minulém roce, znamenal přenos na vzdálenost pouhých 320 metrů. To se ale nyní mění.



Společnost LG a Fraunhofer zapracovali na vícekanálovém zesilovači signálu i zesilovači na straně přijímače, a tak se výstup zlepšil o 50 %. V LG Sciencepark tak dokázali ve venkovním prostředí poslat 6G signál na vzdálenost 500 metrů, což se konečně dostáváme na standardní vzdálenost základnových stanic (BTS) v obydlených oblastech. Výhodou 6G mají být nízké latence, vysoká spolehlivost přenosů i při velkém počtu připojených zařízení, má sloužit k rostoucímu počtu různých AI aplikací vyžadujících spoustu datových přenosů. Předpokládá se, že standardizace 6G začne okolo roku 2025, přičemž první produkty podporující novou generaci se očekávají až v roce 2029.