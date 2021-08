DDR5 moduly Corsairu přinesou inovované chlazení DHX

Už koncem tohoto roku by se měly objevit nové paměťové moduly pamětitypu. Ty přinesou např. výrazně vyšší frekvence a začínat budou zhruba tam, kde končily DDR4 (konkrétně půjde o 4800 MHz). To ale bude jen začátek, některé firmy jako Adata počítají do budoucna dokonce s 12600 MHz . Přestože se standardní napětí modulů DDR5 snižuje na 1,1 V (DDR4 má 1,2 V), výrazně vyšší výkon se může projevovat ve vyšší spotřebě a větším tepelném výdeji. Ten ale bude zvýšen i jedním dalším detailem.