Death Stranding přijde na PC 2. června, máme tu i střílečku Valorant od Riot Games

Death Stranding jsme původně ve verzi pro PC ani nečekali, ovšem podobně jako v případě Red Dead Redemption 2 tvůrci nakonec neodolali široké uživatelské základně a pro pozdější vypuštění si přichystají také PC verzi, a to v porovnání s RDR2 ještě dříve po nástupu verze pro konzole.

Málokterá hra má přitom tak moc polarizované hodnocení uživatelů jako Death Stranding. Kdo jí nepřišel na chuť, mluví právě o "walking simulatoru", který je nudný a únavný. A kdo ji naopak miluje, vyzdvihuje příběh, grafiku, soundtrack, atmosféru i samotné chození, které rozhodně není jen o tom držet správný směr.

Vyzkoušet si to budou moci tedy i majitelé herních PC, pro něž přijde Death Stranding v úterý 2. června a dostupný bude v Epic Games Store a na Steamu , ovšem také v kamenných obchodech jako krabicová verze. Vedle Kojima Productions na PC verzi pracují také v 5050 Games a my se můžeme podívat na nový trailer.

Dozvídáme se také, že PC verze získá navíc fotografický režim (Ansel?), podporu vysoké snímkovací frekvence a ultraširokoúhlých monitorů. Těšit se také můžeme na to, že se do Death Stranding dostane i obsah známý ze série Half-Life, ale co to bude konkrétně znamenat, to se ještě uvidí. Předobjednávky už na Steamu běží, a tak se dozvíme i cenu 60 eur, čili obvyklou částku za AAA titul. Odměnou za předobjednání bude digitální artbook, soundtrack a různé kosmetické předměty do hry jako sluneční brýle, zlaté i stříbrné brnění, apod.

Nyní už opustíme Kojimu a vydáme se k Riot Games a jejich titulu Valorant. Ten byl vyvíjen jako Project A a nyní už je známo, že jde o online f2p taktickou střílečku pro skupiny 5 proti 5. Na trh přijde někdy v létě, což je ještě nebylo upřesněno.

Riot Games se tak budou snažit uzmout si kus podílu na oblibě online stříleček a zatím jsou připraveni se podělit s videem z alfa verze svého titulu. Zaměřit se chtějí především na tzv. gunplay, čili to, jak se zachází se zbraněmi, jak se ty chovají a jaký mají účinek, ovšem největší zbraní má být hráčova kreativita. V tomto případě bohužel sami vývojáři nebyli moc kreativní, protože jde opět o sbírku superschopností různých postav.

Nicméně Eurogamer hlásí, že Valorant vypadá skutečně dobře a dle názoru redaktorů by mohl představovat zajímavou alternativu především pro Counter-Strike: Global Offensive. Nejdříve přijde na trh se čtyřmi mapami a slíbeno je pečlivé vyvážení herních mechanik a účinný systém proti podvodníkům.

