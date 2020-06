Deepfakes mohou být i užitečné, poslouží k vývoji autonomních vozidel

Vše dobré se dá zneužít a naopak. Umělá inteligence se dá využít k pozitivním účelům, ale poslední dobou se zneužívá např. i k vytváření tzv. deepfakes. To jsou umělé obrazy a videa, které vzniknou na základě reálných fotografií a klipů a mají za úkol vytvořit zkreslenou realitu. Toto se dá využít např. k vytvoření falešného proslovu politika, což ho může neprávem očernit. Jenže deepfake se dá použít i pozitivně. Startup Oxbotica, který založili bývalí studenti Oxford University, chtějí deepfakes využít k lepšímu natrénování autonomních vozidel.

Aby nebylo potřeba zkoušet vozy jen v reálných podmínkách a čekat, až nastanou jiné, které poslouží k testu a vývoji jiných vlastností na témže místě, mohou vývojáři využít umělou inteligenci, která se postará o vytvoření nových umělých scén, s jejichž pomocí bude probíhat vývoj. Např. se může změnit počasí, dát do scény chodce, další auta, změnit pozadí, barvu světla na semaforu nebo dokonce i denní dobu. Na jednom místě se tak vyzkouší nespočet různých situací, aniž by bylo nutné na jejich vytvoření čekat v reálném světě, nebo se o jejich vytvoření přičinit. Výhodou takového systému je i to, že je mnohem bezpečnější než testování v reálném provozu. Naopak nevýhodou je to, že umělá inteligence může do obrazu zanést nereálné artefakty, což ukazují i snímky (zejména obrázek 3. Class Switch ).