DeepSeek AI míří do aut, bude ji mít nový elektrický Dongfeng Nissan N7

Moderní auta jsou stále více prošpikována IT technologiemi a v posledních letech jsou to stále častěji hlasově ovládaní digitální asistenti. Do aut se dostaly už i takové technologie, jako je chatbot ChatGPT. Nezůstane ale jen u něj. Pár týdnů zpět světem otřásla čínská umělá technologie, chatbot DeepSeek, který přináší velmi dobrý výkon při výrazně nižších nákladech na trénování a běh. I když jsou zde různé náznaky toho, že ne vše je tak růžové, jak bylo prezentováno, je DeepSeek velmi populární aplikací. I když spadl z prvního místa v App Store v kategorii produktivity, je to jen na třetí místo, a brzy se i on dostane do aut.

Svůj záměr integrovat DeepSeek do svých aut oznámila už např. společnost BYD, ale není jediná. Další by se mělo stát joint venture Dongfeng Nissan se svým elektrickým sedanem N7. Tím by se tato společnost stala první ne plně čínskou firmou, která něco takového plánuje. Japonské vozy v Číně poslední dobou hodně ztrácí na popularitě, ničí je čínská konkurence s vyspělými digitálními technologiemi. Japonsko-činský vůz s čínskými IT technologiemi by tak mohl zabodovat. Přece jen, pro Číňany (a nejen pro ně) je dnes důležitější to, jak moc je auto chytré, a ne to, jak jezdí.



Použit bude model DeepSeek-R1 a má umožnit pohodlné hlasové ovládání, práci s navigačním systémem nebo infotainmentem. Měl by dobře rozumět tomu, co po něm člověk chce, a umožnit personalizovanou práci s ním. U nás se tento vůz patrně neobjeví, což ale nemusí nutně znamenat, že se tu neobjeví nějaké jiné vozy s DeepSeekem (ať už Nissanu, Dongfengu nebo jiných značek). Spolupráci se společností DeepSeek oznamují ale i další firmy jako Zeekr, M-Hero, Smart, Leapmotor, IM Motors nebo Arcfox.