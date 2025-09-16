Aktuality  |  Články  |  Recenze
Dell má nový pracovní WQHD monitor S2725DC se 144Hz frekvencí

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Dell má nový pracovní WQHD monitor S2725DC se 144Hz frekvencí
V nabídce monitorů značky Dell se objevil nový model S2725DC. Ten má 27" úhlopříčku, rozlišení 2560×1440 pixelů a zvýšenou obnovovací frekvenci 144 Hz.
Společnost Dell představuje nový 27" monitor S2725DC s rozlišením 2560×1440 pixelů a vyšší obnovovací frekvencí 144 Hz, navíc je podporována synchronizační technologie AMD FreeSync, a to i přesto, že jde o pracovní monitor. Máme tu panel typu IPS a dle výrobce má 1ms odezvu MPRT, 4-8 ms GTG (normálně 8 ms, v režimu Fast 5 ms, v režimu Extreme 4 ms). Monitor je 8bitový (podporuje 16,7 mil. barevných odstínů), dosahuje nadprůměrného kontrastu na poměry IPS monitorů, a to 1500:1. Jeho jas je pak max. 350 nitů a pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB. Technologie ComfortView Plus snižuje emise modrého světla o 15 % ve srovnání s předchozí generací. Splňuje i TÜV Rheinland Sharp Vision. K dispozici je také podpora pro KVM Switch.
 
Monitor podporuje 110mm výškové nastavení, náklon od -5° do +21°, do stran lze naklonit o +/-30°. Nechybí ani funkce pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Máme zde dva 3W reproduktory pro stereo zvuk, dále je tu jeden port HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C s DP-Alt, 5Gbps a 65W Power Delivery (upstream), dále downstream porty USB-C s 15W PD a 5 Gbps, následují ještě dva USB-A 5Gbps porty, jeden z nich má BC1.2. Spotřeba monitor činí 21,4 W. Australská cena monitoru činí 399 AUD, což po kurzovém přepočtu činí 5500 Kč.
 

