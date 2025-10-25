Aktuality  |  Články  |  Recenze
Designový PC s Gainward GeForce RTX 5070 jako portál do herních světů bez kompromisů

Dnes
Designový PC s Gainward GeForce RTX 5070 v sobě skrývá sílu nové generace grafických karet NVIDIA a zároveň poutá pozornost ručně kresleným motivem od umělkyně Adély Černé vystupující pod přezdívkou Ajkaaa.
Za originálním vzhledem tohoto herního počítače stojí Ajkaaa, která se inspirovala spojením herních světů a technologiemi NVIDIA GeForce RTX 50. Její motiv propojuje dva odlišné světy – klidný, světlem zalitý fantasy les a futuristické cyberpunkové město. Oba se setkávají v jediném okamžiku, u portálu, který symbolizuje přechod mezi realitou a virtuálním prostorem. Podobně jako technologie ray tracingu propojuje motiv světla, stínu a odrazů do dokonale realistického obrazu. Sama autorka přiznává, že právě hra světla, kontrastů a detailů, které zná z hraní na GeForce RTX 50, ji inspirovala k vytvoření tohoto motivu. V designu nechybí ani odkazy na gaming, například ikonická žlutá bunda ze Cyberpunk: Edgerunners, a drobné detaily, kterých si všimne jen pozorné oko.
 
Gainward GeForce RTX 5070
 
Srdcem tohoto stroje je Gainward GeForce RTX 5070, postavená na nejnovější architektuře NVIDIA Blackwell. Ta přináší ohromný posun v efektivitě i výkonu, díky čemuž dokáže rozhýbat i ty nejnáročnější herní světy s naprostou lehkostí. Technologie jako ray tracing dokáže věrně simulovat chování světla a stínů, aby vypadaly realisticky – od paprsků pronikajících lesem až po odlesky neonů v Cyberpunku. O maximální plynulost se stará nová generace DLSS 4 s Multi Frame Generation, která využívá umělou inteligenci ke generování dodatečných snímků a zajišťuje tak vyšší FPS bez ztráty kvality obrazu.
 
Gainward GeForce RTX 5070
 
Nové karty NVIDIA GeForce RTX 50 v sobě ukrývají ale mnohem více úžasných technologií, které se postarají o bezkompromisní herní zážitek. Ray Reconstruction využívá AI k přesnější analýze nasvícení scény a nahrazuje tak dosavadní způsoby denoisingu. Díky tomu jsou odrazy, stíny i světelné efekty vykreslené mnohem přirozeněji. DLSS Super Resolution pak zvyšuje výkon tím, že pomocí umělé inteligence vytváří obraz ve vyšším rozlišení z nižšího vstupního. Využívá přitom více snímků s nižším rozlišením, pohybová data ze hry i zpětnou vazbu z předchozích framů, aby vytvořil obraz s vysokou ostrostí, a přesto nezatěžoval výkon.
 
 
No a jak si Gainward GeForce RTX 5070, nabušená zmíněnými technologiemi, vede v testech? Ve spojení s výkonným procesorem AMD Ryzen 7 7800X3D a 32 GB DDR5 RAM představuje tato sestava opravdu nekompromisního gamingového parťáka. K tomu napomáhá i prostorné a rychlé 2TB SSD úložiště, které nabídne dostatek prostoru pro všechny vaše tituly. To vše je v elegantní skříni Fractal Design Epoch s vynikajícím airflow. Díky tomu zvládl počítač i  v rozlišení 1440p plynule rozhýbat nejnovější herní tituly.
 
Gainward GeForce RTX 5070
 
Cyberpunk 2077 běžel na Ultra nastavení v průměru na 135 FPS, na Low nastavení zvládl dokonce téměř 200 FPS. Skvělá novinka plná náročných světelných scén, Indiana Jones and the Great Circle, se držela na 115 FPS v nejvyšším nastavení a DOOM: The Dark Ages dosáhl na Ultra detaily 107 FPS. Graficky působivý Black Myth: Wukong běžel v Cinematic režimu na 65 FPS, což je skvělý výsledek u hry, která patří mezi aktuálně nejnáročnější. I novinka Kingdom Come: Deliverance 2 si v experimental módu udržela plynulých 72 FPS.
 
Zcela jinou disciplínu pak představují e-sportové tituly, kde záleží na každé milisekundě, a i s těmi se výkonná karta RTX 5070 poprala. Napomáhá tomu technologie NVIDIA Reflex, která optimalizuje grafiku abyste v kompetitivních hrách využili bleskovou odezvu. CS 2.0 překročilo hranici 520 FPS na nízké detaily, a i při Very High nastavení se drželo kolem 245 FPS. Fortnite v režimu Performance překročil úctyhodných 500 FPS, a při EPIC nastavení nabídnul stále velmi plynulých 101 FPS. Klasika GTA V Enhanced si v maximálních detailech udržela 100 FPS. Tyto výsledky jen potvrzují všestrannost celé sestavy s výkonnou grafickou kartou, ta zvládne vše – od náročných AAA her až po esportové tituly.
 
Gainward GeForce RTX 5070
 
Tento designový kousek s Gainward GeForce RTX 5070 tak představuje spojení špičkové technologie NVIDIA a osobitého umění. Stejně jako v předchozích unikátních projektech Zing PC a Cybermech PC, vzniknuvších právě díky značce grafických karet Gainward, se i tentokrát spojily světy výkonu a kreativity do jednoho celku. Do stroje, který nejen skvěle vypadá, ale především bez zaváhání zvládá i ty nejnáročnější herní tituly a perfektně tak zapadne do vašeho herního doupěte. Tento unikátní model Alza GameBox Prime Ajkaaa Edice je dostupný exkluzivně na Alze, a to pro všechny, kteří chtějí, aby jejich herní stroj byl stejně originální jako fiktivní světy, do kterých díky němu vstoupí.

