Deska Enctec Rev. Q270 má patici Intelu na zadní straně, proč?

Enctec Rev. Q270 vypadá na první pohled jako levná deska, jejíž výrobce se ji neobtěžoval ani barevně nalakovat, jak je dnes obvyklé, ale to je pochopitelně pouze detail. Ani napájecí systém nevypadá moc výkonně a žasnout nebudeme také nad výbavou, jež obsahuje již zastaralou patici LGA 1151 a čipovou sadu Intel Q270. Deska tak podporuje procesory Core 6. až 9. generace, a to vyjma modelů Core i9.





Na této desce je ale zajímavé to, že řadu prvků má na opačné straně, než je většina výbavy v podobě slotů, konektorů a headerů. Jedná se především o procesorovou patici LGA 1151, pak o samotnou čipovou sadu a pak ještě o další větší čipy či napájecí MOSFETy, které obvykle také nenajdeme na zadní straně.

Tato deska se ale i tak může nainstalovat do běžné skříně formátu ATX, neboť ty dnes už obvykle mívají pod procesorovou paticí vyříznutý velký otvor. Ovšem pak by to znamenalo, že procesorový chladič bude trčet do strany, kde nemáme pod bočnicí skříně moc místa, takže k čemu to vůbec je?

Jedná se prostě a jednoduše o speciální desku, kterou mohou využít firmy či jednotlivci pro vytvoření sestavy spoléhající na pasivní chlazení procesoru. Chladič trčící na opačnou stranu desky totiž nebude ohříván grafickou kartou či jinými komponentami uvnitř skříně a tuto desku můžeme využít i v trošku punkovém pojetí se zcela běžnou ATX skříní. Jen si budeme muset dávat pozor na to, abychom o trčící procesorový chladič nezakopli. Anebo lze samozřejmě použít nějaký pasivní chladič, který se vejde do prostoru mezi tray a pravou bočnici věžovité ATX skříně, jak ukazuje i přiložené video, anebo aspoň nebude moc vykukovat do prostoru. Samotný výrobce k tomu nabízí i tento chladič



Rev. Q270 od mladého tchaj-wanského výrobce ale dle aktuálních informací ještě není v prodeji a je otázka, zda se k ní vůbec bude možné nějakým rozumným způsobem dostat. Jde ostatně o jeho jediný model, přičemž Enctec dle FAQ přímo počítá s tím, že o něj budou mít zájem především kutilové.

