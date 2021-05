Deska pro PC s konzolovým APU 4700S se ukázala

AMD 4700S je tak ukázka toho, jak se dnes výrobci kvůli nedostatku kapacit snaží hledat nové cesty. V tomto případě ale nejde vyloženě o nouzové řešení, neboť tu máme procesor vybavený osmi jádry Zen 2 s SMT, který je napojen na 16 GB paměti GDDR6. Nicméně jde právě jen o procesor a ne o APU, neboť grafická část čipu byla deaktivována, takže můžeme usoudit, že právě kvůli chybě v ní se čipy 4700S nedostaly do konzolí Microsoftu. V tomto případě jsou ale napojeny na slot PCIe x16, takže mohou využít samostatnou grafickou kartu a posloužit coby součást PC.

Dá se tak říci, že jediným nestandardním řešením je v tomto případě použití paměti GDDR6, která i přes svou mnohem vyšší celkovou propustnost přece jen není vhodné řešení pro využití s CPU. CPU totiž ocení nižší latence, které nabízí DDR4 či prostě typ DDR, zatímco GPU potřebuje především propustnost a jelikož čip 4700S své GPU nevyužívá, jsou tu GDDR6 zbytečné a možná až nevhodné, ale k tomu by byly zapotřebí podrobnější testy. Využít zde paměti DDR4 pochopitelně nebylo možné, neboť k tomu by 4700S potřeboval vhodné kontrolery.

Deska také využívá nestandardní uchycení chladiče, což je pochopitelné, neboť CPU 4700S nebude určeno pro žádnou klasickou PC patici a bude nejspíše ve svém BGA pouzdře připájeno přímo na základní desku. A je také zřejmé, že paměti GDDR6 budou umístěny na zadní straně desky, kde máme velký kus plechu pro jejich chlazení a krom toho by se nám na první fotografii alespoň někde ukázaly pod chladičem procesoru. Ten samotný mimochodem vypadá jako BOXovaný chladič slabších procesorů firmy Intel, samozřejmě až na ventilátor.

Portová výbava této desky čítá především USB porty, jichž je tu celkem osm a pak už tu máme pouze ethernetový RJ-45 a tři zvukové konektory. Napájení pak jednoznačně odpovídá standardu ATX, takže bude možné použít běžné zdroje, přičemž deska využívá pro napájení svého CPU pět fází a pro paměti tři. Ale co se nám tu zatím neukázalo, to jsou běžná rozhraní pro úložná zařízení. To ale jen proto, že tu SATA porty míří do stran a jsou konkrétně dva umístěny na stejné hraně desky jako hlavní 24pinový ATX konektor. M.2 pro moderní SSD s PCIe tu ale opravdu není k nalezení.



Dle serveru Tom's Hardware se tyto desky už dostaly i do Evropy a nabízel je coby AMD 4700S Desktop Kit jistý finský prodejce za cenu v přepočtu kolem 6700 Kč. A to není zrovna špatná cena, neboť za ni dostaneme základní desku, procesor i 16 GB paměti.

