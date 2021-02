Desktopová APU Cezanne jsou na cestě, přijdou nejdříve ve verzi PRO?

APU generace Renoir by sice mohla být vypuštěna na volný trh později, ale to už budou zastíněna novou generací Cezanne, která se již evidentně chystá. Máme tu totiž jejího zástupce, a to zatím v podobě inženýrského vzorku. Jenomže nikde není řečeno, že ten se na volný trh dostane.

Jeho identitu potvrzuje utilita CPU-Z, která dané APU identifikuje jako Ryzen 7 Pro generace Cezanne (Zen 3), čili řadu 5000G. Jedná se konkrétněji o 8jádrový a 16vláknový čip s uváděným taktem 3 GHz, ale že jde o inženýrský vzorek, pak daný takt nebude konečný a není v podstatě ani jasné, v jaké zátěži tento procesor byl.

Pravděpodobně půjde o model Ryzen 7 PRO 5750G a z původního zdroje se dozvídáme, že nemáme počítat s podporou sběrnice PCIe 4.0 a samozřejmě ani s grafikou generace Navi. Ostatně mobilní APU Cezanne jsou už tu a díky nim můžeme leccos zjistit i o jejich desktopových verzích.

Dozvíme se ale také něco další o taktech a začít můžeme s Infinity Fabric (FCLK), která byla nastavena na 2300 MHz a některé vzorky mají snést i 2500 MHz. Turbo všech jader pak má být 4,05 GHz, ovšem vzorky prý mohou dosáhnout i 4,75 GHz a to už je velice slušné.

Leaker také spekuluje, že ani desktopové Cezanne, ať už půjde o základní verze či PRO, se nikdy oficiálně nedostanou na volný trh, čili do maloobchodu. Ono není jasné ani to, zda AMD vůbec připraví základní verze bez PRO funkcí. Pointa by tu byla, neboť AMD se k takové věci nerozhoupalo ani loni v případě Renoiru, když byla situace na trhu ještě relativně normální, čili dnes vypadá možnost vypuštění nové generace APU na volný trh mnohem méně pravděpodobně.



Ceny souvisejících / podobných produktů: